«Quiero que suba la UD, es un club al que tengo mucho cariño»

¿Qué le transmite la nueva UD Las Palmas y qué espera del que está considerado como uno de los grandes aspirantes al ascenso?

No me transmite nada porque no lo conozco. He venido por eso. Conozco a la UD del pasado año en Primera División y como tengo casa por aquí por la zona, pues he venido. No tenía nada mejor que hacer. Me gusta mucho el fútbol y he venido un poco a ver la nueva UD, saber qué pinta tiene para LaLiga.

47 años en el periodismo, 17 en televisión, ha cubierto dos Eurocopas, tres Mundiales...la UD por historia es un club de Primera.

He ido muchísimo años al Estadio Insular y he disfrutado de innumerables temporadas de Las Palmas en Primera. Creo que es el sitio que le corresponde, pero bueno que aproveche la normativa de la Liga con las ayudas a los equipos que descienden. Te alivia la pérdida de categoría y de brinda ventaja. Que no lo malgasten y que logren subir lo más rápido posible. Intentar subir justo al año de bajar.

¿Se imagina a una UD en la máxima categoría con Pedri, Moleiro, Yeremy Pino...? En un mundo con derecho de retención para evitar la fuga de talentos. Pero el fútbol es un negocio. No hay margen para el sentimentalismo.

El fútbol no deja de ser un negocio, pero como todo hay que intentar gestionarlo bien. Si tratas de gestionar los fichajes, y reforzarte de la mejor manera posible, o que te permite tu economía, con la cantera debes hacerlo igual. S

i vienen y te pagan 15-16 millones por un canterano [en alusión a la operación Moleiro], lo que hay que hacer es venderlo y aplaudir. No puedes estar de espalda a la realidad, lo que luego sí se debe hacer es invertir bien. Con todo el dinero que ha recaudado la UD Las Palmas en traspasos en los últimos con esa relación de grandes canteranos, podría contar con una Ciudad Deportiva de gran nivel. Debería tener residencia y siete campos.

¿Arturo, Iñaki o Sergio Viera? ¿Qué conocimiento tiene de la cantera amarilla tras el descenso? Ahora llega una revolución.

Tanto Arturo como Sergio Viera son nombres que se irán pronto. Me consta que los están siguiendo. Simplemente le diré que tienen muy buena pinta. Por mi condición de aficionado y apasionado del fútbol, sé que Arturo fue internacional juvenil y veremos hasta dónde puede llegar. La UD hace bien en darles una oportunidad. .

Como profesional de la televisión cubrió el Mundial de Valerón o el triplete –dos Eurocopas y un Mundial de España– de David Silva. ¿Con quién se queda?

Difícil. Juan Carlos Valerón es muy buena gente. He mantenido relación con él cuando era internacional en esa época de Eurocopas y Mundiales. Una lástima lo de su hermano Miguel Ángel y que no terminase de explotar en el mundo profesional. No olvido aquella gravísima lesión por una entrada del Chapi Ferrer en el Estadio Insular. Fue muy dura. Son cosas del fútbol..Pero tenía mejor pinta que Juan Carlos o eso parecía.

Valerón no protestaba al seleccionador de turno. Mereció más partidos en España, pero como no jugaba en el Barça o el Madrid...

Era buenísimo. Como Silva.

¿Y Luis García?

Lo conozco bastante porque estuvo en la cantera del Madrid como técnico en Valdebebas. Forma parte de esa generación de entrenadores tremendamente prometedores.

Se fue al Espanyol y lo hizo bien y luego mandó el dinero: Catar. Pero añoraba

el fútbol español y afronta u

na gran oportunidad para triunfar. Esperemos que acompañe la suerte y que suba la UD. Le tengo mucho cariño.

¿Le daría al ex de la UD Pedri el Balón de Oro?

Es para Dembelé. No hay debate. Ahora bien, entre Pedri y Yamal, se lo doy a Pedri. Su temporada en el Barça fue espectacular.

¿Pedri es mejor que Iniesta o son diferentes?

Son diferentes. Iniesta tenía menos recorrido dentro del campo que Pedri. El canario cubre más campo, veía pocas veces a Iniesta bajar tanto. Este año ha bajado mucho en el Barça con Flick y ha completado un gran trabajo.

¿Y del fichaje de Viera?

Otra vez de vuelta. Ya es el cuarto regreso y quinto ciclo en la UD.

Me sorprendió, el presidente Ramírez negaba su vuelta. n