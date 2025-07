Viera: "Nunca le he dicho al presidente Ramírez que ponga a un técnico de la UD Las Palmas en la calle"

Siete días del quinco ciclo de la UD Las Palmas, reconoce su casa o se siente como un extraterrestre o un extraño.

Lógicamente conozco a muchísima gente que lleva todos estos años conmigo desde que empecé. Hay un montón de caras nuevas, hay muchas caras nuevas. Es normal que al principio estuviese un poco desubicado. Ya estoy perfectamente integrado, entrenando y tratando de ponerme bien para lo que viene.

¿Jugará hoy ante el Brighton y con el brazalete?

No sé si estoy para jugar, el míster ha hablado conmigo estos días para ver como estoy y como me siento. Hoy tomaremos una decisión para calibrar el estado de forma. Si estoy, si no estoy...Hace mucho tiempo que no juego, tampoco creo que sea bueno arriesgar. Y lo del brazalete, está todo el mundo esperando; sé que los chavales hablan por ahí sobre lo que pasará y hay que tomarse las cosas con naturalidad. Lógicamente hay capitanes en el equipo, son amigos míos. Y pasará lo que tenga que pasar. No hay que precipitar nada.

¿Este vestuario se parece a otro de su amplia etapa en la UD? ¿O es que sus ojos no son los mismos porque tiene 35 años?

Mis ojos que no son los mismos que hacen 15 años...¿A qué vestuario se parece? Pues no recuerdo yo un vestuario así tan joven. Es el más joven. Hay muchos chavales con ilusión, los entrenamientos son espectaculares y van como motos. Y eso se nota, en las ganas y en la energía. Quizás, se asemeja al vestuario de la UD en el que estuve cedido tres meses por el Beijing con Pedri. También, en esa caseta había mucha gente veterana y con mucha trayectoria. Es complicado comparar.

¿Helguera le pidió que no fuese tóxico en la caseta si no jugaba? A nivel futbolístico, nadie le puede discutir nada en este siglo. Lo que quieren es evitar el 'Jonathan problema'. Diga la verdad.

Es normal, he cumplido años, soy más maduro y estuve un año y medio fuera, eso te hace ver las cosas diferentes. Las ves desde otra perspectiva. Creo que son cosas normales, del día a día. Lo enfadarse porque no juegas...Eso es normal. Todo el mundo se enfada si no juega. Que las formas no fueron las mejores, probablemente. Un jugador que no se enfade para volver a jugar creo que no tiene sangre. Siempre he tenido mucha sangre. Hay cosas que al club no le gustaron y ellos me la recalcan. Soy una persona en la que todos los niños se fijan. Hay cosas que debemos cambiar. Fueron reuniones muy tranquilas.

Dicen sus críticos que se marcó un 'o Pimienta o yo'.

Se hablaron de un montón de cosas...

Que si le agredió o lo del balonazo...

Escuché barbaridades por todos lados. Estaba pasando algo que no era normal. Siempre he ido de frente y soy un jugador muy importante en el equipo. Y de repente, no juegas. La gente comenzó a especular, en ningún pasó nada de lo que todo lo se dijo. No pasó nada que no pasase en el día a día de cualquier club del mundo. Y nunca le he dicho al presidente que ponga a un entrenador en la calle. Todo lo contrario. Siempre que ha existido alguien para ayudar al entrenador, fui yo. Le puede preguntar al director deportivo o al presidente. Cada vez que llegaba un momento complicado, yo ayudé. Pero la gente comenzó a especular. Uno dijo que le pegué, el otro corre y se lo dice a todo el mundo, pues ahora hay 15 que lo dicen. El rumor se reproducía y se iba haciendo más grande.

Helguera me dijo que usted es el mejor jugador que ha tenido. Y que jamás tuvieron ningún problema personal. ¿De dónde nace ese distanciamiento?

Yo tampoco he tenido ningún problema personal con Helguera. Él tiene su opinión del fútbol y del día a día y yo tengo la mía. La gente saca que no somos amigos ni vamos a comer, que como no nos damos un abrazo, pues que somos enemigos.

¿Se iría a jugar al pádel con Helguera?

No, a jugar al pádel voy con mis amigos. Con los que juego todos los días. Jugamos muy bien y me lo paso genial.

¿La diferencia entre Pimienta y Luis García son los 329 partidos que ha jugado el ovetense en Primera? Eso les hará hablar el mismo idioma...

Ya pasó un tiempo y lo veo todo más tranquilo, cuando pasó aquello, entre el problema con mi mujer y lo que pasaba, pues estaba desubicado. Todo lo magnifiqué mucho más. Con Pimienta tuve muy buena relación...

¿Se iría a jugar al pádel con él?

Pues a lo mejor no. Estuvimos casi dos años y con muy buena relación. Luego pasó lo que pasó. No hay relación. No le voy a decir que sí porque sería engañarle. Con Luis García, a los cinco minutos ya nos habíamos entendido. Ha sido futbolista y todo lo que conlleva estar en un vestuario. Sabe que si hay problemas, se tienen que solucionar. Hay un vínculo muy sano, y si llega algo, se tendrá que arreglar.

Luis García me dijo 'todos estamos bien, pero que muy bien, hasta que dé el primer once'.

Tendré que pelear para estar en ese once. Están todos expectantes. Hay mucha gente que quiera verme en el banquillo, para ver qué pasa...Eso es lo que da morbo.

Su foto en el banquillo ante el Celta...Fue una foto caliente.

No se sacó ni una foto del campo de juegeo. A la gente le va el morbo, miran, piensan...Si no estoy, lucharé por entrar. Que no estoy en el segundo, pues volveré a luchar para estar.

¿Hay algún jugador superior a usted en el vestuario tras lo visto ante Orlando Pirates?

Todos se tienen que hacer todavía. Estamos pretemporada y ya estamos poniéndonos la tirita antes que la herida. Vamos a relajarnos, trabajar tranquilos y ponernos bien. En junio, ya veremos, cuando termine la liga y pondremos las notas.

Es el nuevo Cazorla.

Cuando sale algo bien en algún sitio, la gente quiere comparar. Cazorla subió en su casa y me alegro. Cazorla es Cazorla y Aspas es Aspas. Comparar no es bueno. Ojalá le salga todo bien, es un gran tipo.

¿Jesé tiene encaje en este equipo?

Es amigo mío. Y yo a mis amigos siempre los quiero cerca. Aparte que creo que es un futbolista espectacular y con unas condiciones muy buenas. Esa faceta no me toca a mí. Si fuese director deportivo, que no creo, o entrenador, que me gusta más, pues me tocará ese tipo de decisiones. Tiene talento de sobra para jugar y claro que sí [que encajaría en esta UD].

¿No fue triste despachar a Benito con un tuit tras 15 años en la casa?

No sería imparcial si hablamos de Benito. Lo quiero mucho. No creo que paseo ese desapego únicamente en la UD, en todos los equipos del mundo, salvo contadas excepciones, como el Athletic, pues pasa. Les falta mano izquierda para despedir a la gente. Pero mire como salió Messi. Que vamos a decir si el mejor de la historia salió como salió. Habrá que corregir ese aspecto, que el que lo da todo por este escudo, salga bien. Espero que este capítulo sea el inicio de un cambio importante con el trato a los jugadores con tantos años en el club. Despedirlos como se merecen.

¿Qué queda del Viera díscolo? ¿Dónde está el jugador que llegó descamisado tras la fiesta de San Ginés o el que protagonizó el episodio del Lamborghini?

Cada vez queda menos, tengo más edad. Tengo un hijo y eso te hace madurar. Lo de San Ginés ni me acuerdo, tenía 19 años [fue en agosto de 2010]. Lógicamente se recuerda porque marcó. El Lamborghini, si lo coge un amigo y lo estampa, pues se hablará de eso. Si lo hubiese estampado yo, pues no pasa nada porque es mío y lo voy a arreglar, no lo hará nadie más. Si lo estampo, es mi coche y el dinero me lo gasto yo. Un Lamborghini, Jonathan Viera...Y todo se magnifica. Cada vez queda menos de todo eso. Soy diferente.

¿Qué piensa cuando ve a Arturo?

El fútbol ha cambiado, nada tiene que ver con el fútbol de hace 15 años. Los ves y están fuertes, nosotros no habíamos pisado un gimnasio cuando llegamos al primer equipo. Estabas todo el día en la calle, tirado en el parque, la única tarea era fútbol. Antes no había porterías, jugabas a regatear. Haber quién lo hacía mejor. Eso se ha ido perdiendo. Si queremos un fútbol vistoso, debemos dejar que los niños jueguen. Dejar que se equivoquen. Cada vez que veo un partido por la TV, me aburro más. Y sale un chaval como Yamal y vale 200 millones. Porque es diferente. Arturo, Valentín, Sergio...Son buenos jugadores, pero hay que dejar que se equivoquen porque se tienen que equivocar. Porque tienen que regatear, jugar para adelante y se equivoquen.

¿Y si Luis García le pida que corra? ¿Usted qué hace?

Eso es relativo, lo de correr. Claro, está bien. El equipo no puede jugar con uno menos. Es ley de vida, pero es que el fútbol ha evolucionado. Y cuando tengo el balón trataré de no perderlo para correr menos. Perderla lo menos posible, y si la pierdes, estar activo. ¿Qué es correr? Prefieres hacer 14 kilómetros y robar una pelota. O correr 7 km, meter dos goles y robar 14 balones. Todo es relativo. Hay que correr con sentido.

¿Cuándo la temporada pasada veía a la UD, sin un canario, jugando al patadón y todos debajo del larguero, qué pensaba?

Fue un año complicado. Se puede descender, ya hemos descendido en varias ocasiones. Pero lo que no puedes hacer, es perder la identidad. Este es un equipo que tiene que jugar con la pelota, no sabemos jugar sin ella. Llevamos todo la vida con la pelota en los pies y sin ella, nos cuesta más que al resto. Es ley de vida, somos así y es nuestra identidad. Hubo un tramo que se ganaron los partidos y parecía que todo estaba bien. Y luego pierdes, pierdes y pierdes. Perdemos y no jugamos a lo que queremos, el problema es doble. Creo que el club se dio cuenta. No digo que Martínez sea mal entrenador, pero creo que para la identidad de este equipo, no era el adecuado. Pero es mi opinión.

Y como quieren subir ahora, le llamaron y además le deben dinero.

Me pagan sí, ya me dijo el presi que me pagaría lo estipulado. Veremos si se sube o no. Los objetivos, en junio y ante todo, mucho trabajo. Ya hablamos dentro de unos meses.