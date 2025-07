Iván Gil, la voz de 'míster silencio': "Mi primer gol con la UD Las Palmas será para mi abuela fallecida Francisca"

Iván Gil Calero (Vildecans, Barcelona, 25 años) conoce el ostracismo. Míster silencio. En la pasada primera vuelta, no disputó ni un minuto de competición liguera. Solo pudo probar la Copa del Rey -entró desde el banquillo ante el equipo de Regional del Ontiñena con Martínez-. Su cesión en el Eibar acabó con una lesión muscular. Ahora, está fino y quiere asaltar la banca. Romper la maldición y convertirse en protagonista. Es la oratoria del atacante-mediapunta que no gozó ni de una oportunidad en Primera en la 24-25.

¿Le robaron el sueño de jugar en Primera con la UD Las Palmas?

Al final es el sueño de todo niño, pero sí fue un año duro todo lo que me pasó en la temporada pasada. Estás seis meses trabajando y autoexigiéndote y ves que no te llega la oportunidad. Al final decides poner rumbo a otro club para pillar más minutos, empiezas jugando y las lesiones forman parte de este deporte. Tuve mala suerte, me rompí el recto del cuádriceps cuando ya parecía que estaba a punto de entrar; se me abrió la cicatriz y estuve dos meses y medio parado [jugó once partidos con el Eibar]. El estar trabajando seis meses y ver que no te llega la oportunidad fue bastante duro, pero me pasé todo el verano analizando todo lo que me pasó. Me lo tomo como un gran aprendizaje. He vuelto con las pilas cargadas y el sueño de ascender. Busco esa oportunidad.

Iván Gil, ayer, en el Atalaya Park. / LA PROVINCIA / DLP

¿Carrión y Martínez le trataron con poca sensibilidad? No le dieron ni un segundo en Primera cuando había partidos en los que sí tenía opciones de entrar.

Sí, también lo creo. No me quiero meter en las decisiones de los entrenadores, pero yo cuando me fui a los seis meses lo hice con la conciencia muy tranquila. Lo hablé con mis compañeros, había entrenado en la UD a un alto nivel. Hablando con los místers, Carrión se disculpó y Martínez, cuando le di la noticia que me iba al Éibar y que no nos volveríamos a ver, me agradeció la profesionalidad. Que había entrenado muy bien y que era una "anomalía" del fútbol como lo definió. Te lo puedes tomar de dos maneras: está la sensación de haberlo todo o la frustración de que no se cumple un sueño. A seguir trabajando y esperemos que algún día llegue.

Dicen que está como un toro y ofreció una gran versión ante Orlando Pirates.

Siento que el año pasado me adapté bien, se decía que no me había adaptado a la Isla, pero eso es imposible. Hay muy buena gente. Y por la lesión muscular, me preparé antes de la pretemporada con un preparador físico. Vienes de romperte el cuádriceps y el estar parado un mes, te hace tener más riesgo de poder romperte. Busco oportunidades y estoy con ganas de sentirme importante.

Iván Gil. / LA PROVINCIA

¿Qué tal con Luis García? Detecta una diferencia abismal con Martínez.

Sí, son totalmente diferentes.

Es como si hubieses estado en dos UD Las Palmas diferentes...

Sí, al final Diego te exigía mucho a nivel defensivo. Los entrenos se planteaban mucho a raíz de eso. Sin embargo Luis, a nivel defensivo, nos quiere involucrar a todos que si tenemos que proteger nuestra portería que sea con el balón. Si se pierde el balón, tener esa presión tras pérdida y ahogar al rival.

Viera, Recobita, Amatucci...¿La UD se puede quitar ya el traje de modesto y apostar ciegamente por el ascenso? ¿Percibe que el salto de categoría ya es una obligación?

Hay que ir partido a partido. Ir sumando, porque la Segunda te lo exige, habrá rachas negativas, incluso no ganar durante cinco partidos, pero tenemos que estar todos unidos. Trabajar y sumar como bloque. La afición es muy importante, tener ese apoyo siempre ahí, es fundamental y te hace más fácil lograr el objetivo. Es increíble contar con 21.000 abonados.

¿Tiene asegurada su continuidad al cien por cien? ¿No teme que se la jueguen otra vez?

No es mi decisión, eso no depende de mí. He venido a entrenar. Para ser uno más. La decisión no es mía.

¿A quién le dedicará el primer gol con la UD Las Palmas?

El primer gol se lo quiero dedicar a mi abuela Francisca que falleció el pasado año, y luego a mi pareja Judith, así como a mis padres Guillermo y Mercedes. Irá para todos ellos.

¿Qué pensaba en esa fase de tinieblas y oscuridad? En esa fase en la que era invisible ya que permaneció inédito en Liga y solo jugó dos partidos Copa -ante el Ontiñena fue suplente y luego debutó de amarillo-.

El peor momento fue cuando estás en el banquillo y ni siquiera te mandan a calentar. O cuando no te convocan, fue un año muy complicado. Estás lejos de la familia, estás solo. En esos momentos que te desconvocan estás solo en Canarias y el equipo concentrado. Ahí tienes mucho tiempo para pensar y darle vueltas a la cabeza. Pero cada semana que pasaba me sentía más satisfecho conmigo mismo por el trabajo realizado en la semana. Creo que merecía esos cinco minutos que me comentó con anterioridad. Aunque decisión no es mía.

¿Le ha sorprendido Iñaki?

Ya coincidí con él en la temporada pasada, es un jugador que tiene la capacidad de recorrer grandes distancias. De recuperar y de jugar muy bien al fútbol. Ahora mismo está a un nivel muy alto, veremos qué pasa. Es uno más. Es jugador de la UD.

¿Qué simboliza como compañero la lucha de Kirian contra el cáncer y verlo cada jornada de la pretemporada?

Se lo toma con humor con algunos comentarios. Sabemos todos que es una enfermedad muy complicada. Lo ha pasado muy mal, trae alegría y todo lo hace muy fácil en el vestuario.

¿Les ha comentado una oferta para su vuelta a los terrenos?

No, será cuando se vaya sintiendo mejor a nivel físico. Entrena y luego hace otro tipo de trabajo al margen. Está en tiempo de recuperación y hay que tener paciencia para que pueda volver de la mejor forma posible.

¿Qué representa para el vestuario que llegue mañana Recobita, el hijo de una leyenda como Recoba?

Pues no lo conozco mucho, lo interpreto como competencia sana y que provoca que te exijas más en el día a día.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Pues poco tiempo libre tenemos, el otro día me fui a dar una vuelta con Mika y Juanma. En mi tiempo libre, me quedo en la habitación charlando, viendo series o jugando a cartas.

¿Cómo es lejos de los terrenos?

Un chico muy sencillo, que le gusta estar en casa y tranquilo. Juego a la Play-Station y al golf. El año pasado fui a jugar con Javi Muñoz, somos unos paquetes. A nivel académico empecé la universidad y cuando me fui a Andorra lo dejé. Estaba cursando INEF. Quiero recuperarlo, mi intención es acabarla al cien por cien. Intentaré finalizarla y luego veré donde me manda el futuro

Una serie.

Olimpo, de Netflix.