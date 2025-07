'Recobita Superstar' ya está en Marbella y acude al rescate de una UD Las Palmas sin gol

Jeremía Recoba Perrone 'Recobita', el fichaje mediático de la regeneración de la UD, se ejercitó esta mañana en el Atalaya Park y está listo para marcar goles en un equipo con urticaria a la pólvora -van dos amistosos sin ver portería-. "Si me necesitan por dentro, por fuera o de nueve", valoró el atacante, que sumó a la expedición amarilla en la noche de ayer al hotel Sol Marbella Estepona-Atalaya Park. Completó la sesión al completo y podría debutar el jueves ante el Cádiz CF en el Hotel Fairplay Golf & Spa Resort de Benalup Casas Viejas.

Recobita, esta mañana, durante su primera sesión con la UD. / LA PROVINCIA / DLP

Dispuesto a jugar en cualquier posición...

Jeremía Recoba ya comentó en su país antes de tomar el avión rumbo a Marbella, que acatará la decisión de Luis García en relación a su posición. "Mi viejo [Álvaro Chino Recoba, mito del fútbol de su país y del Inter] está muy contento, quizá más que yo, por jugar en Las Palmas (...) Es un orgullo poder irme a jugar a Las Palmas, estoy muy feliz. Pasaron en estos días muchas emociones, despedidas y algunos llantos, me voy porque puede ser lo mejor para mí, para mi carrera, es la oportunidad para seguir creciendo", valoró sobre lo vivido el pasado domingo.

Recobita, en su primer día en la oficina de la UD. / LA PROVINCIA / DLP

Se pone a las órdenes de su nuevo técnico. «Voy abierto a cualquier propuesta. Si me necesitan por dentro, por fuera o de nueve. Me siento más cómodo por el medio. He conocido nuevos puestos. Voy con la mente abierta a Las Palmas. Voy a jugar en la mejor posición que se me dé para ayudar al club (...) Me voy como esperaba. El jugador quiere siempre irse campeón. Quería que se diera así y estoy agradecido por todos estos años con el club (Nacional); desde el primero al último, todos me ayudaron a crecer cada día», apuntaba Jeremía.

Conoce a la nueva UD

Recobita conoce al milímetro a la nueva UD. «Estuve viendo de Las Palmas algún partido amistoso que ha jugado (ante el Orlando Pirates sudafricano el pasado jueves). Es un cuadro al que le gusta tener la pelota. Esa es la diferencia. Es una oportunidad para volver a subir a Primera. Es un lindo cuadro para crecer como futbolista», detalló hace unas horas en su país. Recoba manifestó que algún día volverá al club del que ahora se va: «Lo tengo hablado con mi familia para volver a Nacional. Lo tengo pendiente, para ser campeón».