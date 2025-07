Recobita: «Mi viejo está más contento que yo por jugar en la UD Las Palmas»

Jeremía Recoba, fichaje uruguayo de la Unión Deportiva Las Palmas, partió ayer desde el Aeropuerto de Carrasco hacia España, donde este martes se le espera en el stage de pretemporada que el club amarillo realiza en Marbella. El jugador charrúa declaraba que «mi viejo (Álvaro Chino Recoba, mito del fútbol de su país y del Inter) está muy contento, quizá más que yo, por jugar en Las Palmas».

«Es un orgullo poder irme a jugar a Las Palmas, estoy muy feliz», manifestaba el futbolista tras firmar por tres temporadas con la UD. «Pasaron en estos días muchas emociones, despedidas y algunos llantos, me voy porque puede ser lo mejor para mí, para mi carrera, es la oportunidad para seguir creciendo», dijo Recoba júnior.

«Me voy como esperaba. El jugador quiere siempre irse campeón. Quería que se diera así y estoy agradecido por todos estos años con el club (Nacional); desde el primero al último, todos me ayudaron a crecer cada día», apuntaba Jeremía.

«Estuve viendo de Las Palmas algún partido amistoso que ha jugado (ante el Orlando Pirates sudafricano el pasado jueves). Es un cuadro al que le gusta tener la pelota. Esa es la diferencia. Es una oportunidad para volver a subir a Primera. Es un lindo cuadro para crecer como futbolista», señalaba antes de partir hacia España el nuevo jugador amarillo.

Sobre su posible posición en el campo en el proyecto del técnico Luis García, manifestaba lo siguiente: «Voy abierto a cualquier propuesta. Si me necesitan por dentro, por fuera o de nueve. Me siento más cómodo por el medio. He conocido nuevos puestos. Voy con la mente abierta a Las Palmas. Voy a jugar en la mejor posición que se me dé para ayudar al club».

Recoba manifestó que algún día volverá al club del que ahora se va: «Lo tengo hablado con mi familia para volver a Nacional. Lo tengo pendiente, para ser campeón».