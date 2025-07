Martín Lasarte: «Jeremía tiene la mentalidad de Griezmann y triunfará en la UD Las Palmas»

¿Qué jugador ha fichado la UD Las Palmas con Jeremía Recoba?

Ante todo un gran saludo a la afición de la UD Las Palmas, Jeremía es un futbolista del que yo destacaría cuatro aspectos, el primero, que cuenta con buena cabeza, es un chico que está muy bien amueblado, tiene las cosas claras y segundo es un jugador muy potente desde el punto de físico. No es que sea veloz, tampoco es que sea lento. Tiene muy buena pegada, tanto en balón parado como en movimiento. En el cuarto aspecto a destacar, es bastante versátil. Si bien su posición más adecuada es por dentro, puede ser un interior adelantado, incluso jugando detrás de un nueve, pero con nosotros en Nacional jugó en muchas ocasiones de falso extremo por dentro.También lo hizo muy bien.

Ante la falta de pegada de la UD en este verano, ¿resulta productivo como delantero?

Puede jugar de delantero e incluso de delantero colaborador o trabajando en fase defensiva.

¿Está capacitado para triunfar en España y ser capital en el ascenso de la UD Las Palmas o precisa de un período de adaptación?

El fútbol español es muy querida y difícil para cualquier deportista. Tengo la sensación de que si él logra fundamentalmente adaptarse, cosa que creo que pasará. Está en condiciones de poder triunfar. Tiene características que lo hacen un jugador competitivo. Tiene una cabecita muy bien amueblada, no va a tomar esto como un mero hecho o aventura, lo toma como un gran desafío. Es de familia de deportistas, que ha tenido que vencer en determinado momento la figura de su padre que para nuestro país fue un fantástico futbolista. Son aspectos que no son para cualquiera, pero aún siendo muy joven, lo ha logrado.

¿Cómo se convive y supera ser el hijo de la leyenda Recoba?

Hay que vivirlo en el día a día, hay que estar ‘in situ’. El año pasado cuando cogimos el club, era su padre el entrenador. Y fue su padre el que lo ascendió que lo puso en el primer equipo, imagínese todo el run run que eso generaba. No juega porque ‘es el hijo de’ y esto que lo otro...Pero sin embargo, Jeremía a base de goles, de buenos rendimientos, cerró muchas bocas. Para un chico tan joven, con tanto futuro por delante pues no fue fácil. Con nosotros jugó, porque entendimos que era el mejor. No tuvo que vivir todo esto de la etapa anterior, pero logró prosperar y rendir a un grandísimo nivel.

Usted logró subir con la Real de Griezmann. ¿Con este fichaje y lo que ya tiene, como Viera, Cedeño, Barcia... a la UD le da para subir?

A mí me tocó ascender con el Dépor como jugador y luego me tocó ascender como jugador. Creo que conozco bastante bien lo que significa ese ida y vuelta. Me parece muy importante como club e institución, más allá de las ‘trasnferencias’ o de los fichajes, así como los pases, es hacerlo inmediatamente. Una vez que pase el tiempo, se te hace más difícil, cada vez más complejo. El momento y la intención de subir tiene que ser ahora, hacerlo rápido. Tener las cosas claras y no será sencillo. La Segunda tiene muchos equipos competitivos y de gran nivel, con muchos equipos de solera, confío que con todos esos futbolistas que me nombró más con los que ya estaban, puedan hacer una gran campaña y ascender rápidamente que es lo que merece su afición. Y sobre todo por su historia.

¿Jeremía Recoba a qué jugador español o con paso por LaLiga se asemeja? ¿Quién sería su clon?

Se me haría difícil porque no acertaría. Es potente, de complexión muscular fuerte y se preocupa en los aspectos extra. Hablábamos mucho con él en el trabajo del post-entrenamiento, así como con los nutricionistas, más allá del apartado físico para un tema particular suyo. Es muy inquieto. Preguntaba por todo. Le gustaba quedarse después de los entrenamientos para mejorar algún aspecto que él entendía que podía potenciar. No te sabría comparar porque no sería justo. ¿Quién es? Pues un futbolista que tiene muy buenas cualidades, que está en pleno desarrollo. Tiene cosas para triunfar y cosas para mejorar, aún está creciendo. Y seguramente el fútbol español se las dará, le va a obligar y eso le haré crecer y mejorar. Será más completo.

Usted sacó a Antoine Griezmann y lo hizo debutar en la Real Sociedad en 2009, ¿se parecen?

Tiene cosas de Antoine, en lo que se refiere a tomar buenas decisiones. Aún siendo muy joven, había que acelerarle el proceso y cuando pensaba decidía a la perfección. Si tenía que trabajar como segundo lateral, lo hacía. Si tenía que ser extremo izquierdo pues era extremo izquierdo, si tenía que venir por dentro y hacer gol, pues lo hacía. Con 18 años ya estaba muy cerca de lo que luego fue. Jeremía tiene otras características pero sí en lo que se refiere a la cabeza y mentalidad, sí puede tener cosas parecidas con Antoine. Quiere ganar, tiene espíritu competitivo, viene de una familia con un grandísimo deportista, eso no es banal. Desde el punto de vista de la cabeza se asemeja bastante.

El otro 50 % del pase (derechos económicos) lo tiene la familia Recoba. Es algo peculiar.

No sé, me imagino que para poder sacarlo del club donde se inició como fue Danubio habrán llegado a algún tipo de acuerdo.

Este verano sonó de nuevo para la UD Las Palmas...

La UD tiene entrenador, y muy buen entrenador como Luis. En un par de veces estuve muy cerca de dirigir a Las Palmas, mantuve una charla con Miguel Ángel Brindisi, que trabajaba como una suerte de representante o de nexo de la UD en Sudamérica. Estuvimos hablando, y no recuerdo si yo estaba en Chile, y luego no se dio. Pero son cosas que nunca sabes qué podía haber pasado o por qué no se dio.

¿El mejor jugador qué ha dirigido en toda su carrera?

Después de venirme de España, coincidieron en el Atlético, Griezmann, en el Madrid, Illarramendi, y en el Barça, Luis Suárez. Los tres los hice debutar. Cuestiones de fortuna, del fútbol y de la vida. Ahora me tocó hacer debutar a Petit, un jugador transferido a Betis. Es la profesión. Uruguay tiene una particularidad, a nivel económico se hace difícil. Tenemos la obligación de sacar rápido a los jóvenes.

¿Volver a España es el cierre a su carrera de tres décadas?

Después de los dos años de mim paso por la Real Sociedad, hubo alguna situación puntual. Pero apareció lo de Chile...Es la decisión que tomas, ni buena ni mala. Con el diario de los lunes todo es más fácil. Estuve cerca de algún club donde jugué como el Dépor [subió a Primera en 1991]. Uno nunca dice que no, solo basta que llegue la oportunidad. Pero no de Las Palmas, porque solo les deseo que les vaya bien y suban en este curso. Si en el futuro, ocurre alguna ocasión de poder llegar, bienvenida sea.