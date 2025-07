Amatucci, en su presentación con la UD Las Palmas: "Me han llamado la atención por su calidad Jonathan Viera, Barcia y Mika"

Lorenzo Amatucci fue presentado como nuevo jugador de la UD Las Palmas en la Ciudad deportiva de Barranco Seco por Luis Helguera. El director deportivo amarillo destacó su "versatilidad, puede jugar tanto de interior como de pivote" y su experiencia como jugador "en contextos similares y entiende tanto el modelo como nuestra idea de juego".

En un esfuerzo por parte del nuevo jugador cedido por la Fiorentina por una temporada, con una opción de compra para la entidad amarilla, se expresó en un más que aceptable español.

Amatucci declaró que puede aportar al equipo de Luis García "equilibrio, ritmo y marcar el tempo de juego del equipo". En cuanto a su debut en el primer amistoso de la pretemporada para él, afirmó sentirse "muy feliz de haber jugado, son mis primeros minutos desde hace un mes, después de solo dos entrenamientos, pero creo que todo ha ido muy bien".

Cumple un sueño de pequeño

En cuanto a los motivos por los que se decantó por la oferta de la UD entre las propuestas que recibió este verano, el italiano destacó en primer lugar que "siempre he querido jugar en España desde que era pequeño" y en segundo lugar, apuntó a que "para un centrocampista el poder jugar en España es el mejor escenario para poder mejorar y Las Palmas es un equipo histórico, fantástico y he hablado con muchas personas, incluida una que jugó aquí, que me han dicho que aquí se está muy bien, que la afición es increíble y que el club es una gran entidad".

Para Amatucci "hay muchas diferencias entre el fútbol italiano y el español, aquí se juega más al fútbol, con la pelota por abajo y es el juego que a mi me gusta, mientras que en Italia hay mucha gente física, se practica un juego más lento y directo, no todos los equipos juegan así, pero en general es así".

Lorenzo Amatucci posa con una camiseta de la UD sobre el césped de uno de los campos de Barranco Seco. / LP/DLP

Xavi y Verratti, sus ídolos

El nuevo pivote amarillo señaló como sus referentes a "Xavi, siempre fue mi jugador preferido, es el mejor mediocampista de la historia y el otro es Verratti, son dos jugadores que no tienen miedo con la pelota, con una personalidad enorme con la pelota". "En mi caso, soy un jugador más defensivo, pero cuando veo jugar a este tipo de jugadores me quedo sin palabras", reconoce.

De su primera toma de contacto con Luis García, afirmó que "he hablado con él un poquito, es un entrenador muy positivo, que siempre intenta jugar la pelota, me pide que siempre esté tranquilo porque tengo que adaptarme todavía y que vaya poco a poco, yo quiero adaptarme lo más rápido posible".

Entre los jugadores que más le han sorprendido en sus primeros días de amarillo, declaró que "me sorprendió mucho la calidad de Jonathan Viera y también dos de los defensas como Barcia como Mika Mármol, son todos ellos jugadores con personalidad, con calidad y muy buenos". También agradeció la buena acogida por parte de "Enzo Loiodice, fue con quien más he hablado de como funciona todo aquí, de la temporada pasada, de la Isla y de todo un poco".

El italiano reconoció que para él "es un privilegio" poder jugar con Viera y Jesé Rodríguez, "les he encontrado esta mañana, me hablaron muy bien de esta Isla de lo calientes que son los aficionados, que también son respetuosos y sólo han tenido palabras bonitas".

Por último, el jugador ofreció sus sensaciones por la apuesta por la juventud en los fichajes de la UD, afirmando que "si los jóvenes son buenos, deben de jugar, aquí en España tienen menos miedo de dar oportunidades a los jóvenes, no es un problema, sino que aportan y son un valor añadido para los equipos".