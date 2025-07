Recoba, en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas: "Claro que me gustaría jugar en un tridente junto a Viera y Jesé"

Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas reconoció en la presentación oficial de Jeremía Recoba que "es un jugador que veníamos siguiendo desde hace tiempo, es un jugador muy versátil, que juega en cualquiera de las posiciones de ataque, en la banda, de media punta e incluso de falso nueve". "Se adapta mucho a lo que queremos, es un jugador con mucho gol, con mucha energía, creo que nos va a aportar mucho, viene con un contrato de tres años más uno", afirmó el directivo cántabro.

El jugador charrúa apuntó que "soy un jugador al que le gusta ir siempre para adelante y me involucro mucho con el gol".

De los motivos que le llevaron a decantarse por la oferta amarilla, destacó que "tanto en mi entorno familiar como conocidos de Uruguay me dijeron que la UD es un club al que le gusta tener la pelota, que su juego era mucho de posesión y eso me animó mucho a la hora de venirme para acá".

Hijo de una leyenda

En cuanto a su apellido familiar como hijo de uno de los mejores jugadores de la historia en su país Uruguay, como es Álvaro Recoba, respondió que "no pienso en la carrera que hizo él, incluso en el día de mañana me lo impongo como un desafío el poder incluso superarla, sé que no es fácil, pero estoy para eso, creo que él hizo su carrera en su momento y que yo voy a hacer la mía, espero que la mía sea mejor que la de él e incluso él espera también que lo sea".

De la afición grancanaria afirmó que "creo que puedo conectar con ellos porque me considero un jugador que no juega para la hinchada, pero mi estilo de juego creo que les gusta, porque voy para adelante mucho y creo que va a ser un gran año".

Admitió que "todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el entrenador sobre lo que necesita de mí este año, aunque sí que hemos hablado de algún concepto táctico durante el partido de ayer".

No escondió un brillo en los ojos imaginándose formando un "tridente junto a Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, son jugadores con mucha experiencia y me tengo que adaptar a ellos, como ellos también se tienen que adaptar a mí, pero ¿por qué no?, aunque también podría jugar un poco más atrás, me veo jugando con jugadores tan talentosos como ellos".

En cuanto a su objetivo de jugar con la UD Las Palmas en la Primera División, resaltó que "mi intención y la del grupo es la de terminar la temporada, darnos un abrazo y estar de nuevo en Primera, porque pienso que es un club de Primera División y hay que demostrarlo dentro de la cancha".

Jeremía Recoba (dch.), junto a Luis Helguera durante su presentación como jugador de la UD Las Palmas. / LP/DLP

Filosofía y entorno

En su decisión de venir a la Isla admitió que "mi padre me ayudó mucho en la decisión, al igual que mi madre y mi representante, decidimos que este era el mejor club, había ofertas de otros cuadros, pero nos decidimos por Las Palmas por su filosofía y por el entorno, mucha gente me habló que aquí se vive muy bien, que la gente es muy agradable y así lo decidí".

Dentro de su polivalencia, Recoba recalcó que "últimamente en Nacional he jugado mucho de extremo por la izquierda, aunque donde me siento más cómodo es de media punta o incluso un poquito más atrás en el medio campo, pero no soy una persona exigente con eso, me acostumbro a lo que el entrenador necesite, puedo jugar por derecha y por izquierda, de media punta e incluso en el centro". En cuanto a la posición de falso nueve también señaló que se ve en esa posición, "en Nacional jugué en varias posiciones, creo que en algún partido incluso jugué ahí".

En cuanto al grupo que se ha encontrado a su llegada, lo calificó de "muy lindo, me hicieron una bienvenida espectacular, me preguntaron si sabía donde iba a vivir, me dieron sus consejos y les estoy muy agradecidos a todos en general, no me puedo quedar con ninguno en particular".