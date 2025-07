Jesé ya no es Jey-M ni Big Flow: "No importa lo que diga hoy, sino lo que haga mañana en la UD Las Palmas"

Jesé es solo Jesé. Que no es poco. Sin chaquetas de Armani -en 2017 se presentó con la etiqueta de su prenda tras llegar cedido del PSG- ni cadenas, relojes de oro o gafas de sol. Jesé Rodríguez Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 32) confirmó su grado de madurez en su presentación con frases al corazón del aficionado. Adiós a Jey-M y Big Flow y hola al Bichito en versión líder en la UD Las Palmas de la regeneración con Luis García Fernández.

"Vengo con la ilusión de un canterano pero con la veteranía de un hombre", aclaró. Hizo mención al "sentimiento de pertenencia" que le une a la UD Las Palmas y agradeció las palabras de apoyo de Jonathan Viera. Cerró la polémica sobre su salida en junio de 2022 en el escándalo por sus declaraciones tras quedar eliminados en el playoff del 'veo mucha fiesta aquí' ante el Tenerife'. "Pido perdón a la afición y a Xavi Pimienta por lo que dije".

El Mesías como embajador

Jesé asume el reto del ascenso junto a Viera, que insistió por activa y pasiva en su contratación. "Tanto Viera como yo tenemos un sentimiento de pertenencia a este club. Hay poco más que decir. Es el amor que le tenemos a la UD Las Palmas para intentar colocar al club y a la afición donde tiene que esta (...) Las palabras de Viera para mí son especiales, porque con él existe una gran amistad. Seguro que nos vamos a divertir; tengo ganas de estar con él en el campo en esta tercera etapa".

El fichaje del exjugador del Real Madrid, PSG o Betis fue cuestión de minutos. Todo se gestó el pasado jueves. "Siempre he estado a disposición del club de mi tierra, al que he seguido de pequeño. Estoy aquí porque todos estamos de acuerdo, yendo en la misma dirección. Es así de fácil (...) Todavía recuerdo cuando iba al Estadio Insular de la mano de mi padre".

En la operación, el rol de Helguera fue clave. "Si estamos aquí es porque todos estamos de acuerdo. He de agradecer a la dirección deportiva, al presidente y al vicepresidente Nicolás Ortega. Todos estamos con la misma idea. Seguro que saldrá bien".

Prohibido hablar del contrato

El exjugador del Johor de Malasia, con el que coincidió con Viera y Roque, guarda silencio sobre su contrato y ficha. "No entro en cantidades ni detalles del contrato por respeto al club. Pero siempre dije que el cariño y el amor que tengo a este club es incondicional". Y a la cuestión de qué le diría a la afición, aprovechó para cicatrizar su polémica salida en junio de 2022.

"El primer mensaje a la afición es un recordatorio sobre el pasado. No salí de la mejor manera. Me fui cabreado después de perder el play off, tras un año que fue difícil. Todo fue producto de la frustración. Pido disculpas a la afición y a Xavi Pimienta. Porque fueron declaraciones desafortunadas en un momento de frustración importante. Pero quiero recordar que me fui con 12 goles y 8 asistencias. Eso es lo positivo. Voy a trabajar y a aportar todo lo que pueda".

El momento...y en plena pretemporada

Para el atacante de 32 años, con 93 duelos con el Madrid, no importa el instante del verano o de la pretemporad en el que se haga el fichaje -se ha perdido 3 semanas de pretemporada aunque se ejercitaba por su cuenta-. "El mercado tiene momentos. El club elige cuándo se hacen los fichajes. Eso es respetable. Lo importante no es el cómo, cuándo o dónde si que estoy aquí y todos estamos de acuerdo". No da una cifra de goles con la UD: "No me gusta prometer cifras, es un error. Pero prometo que voy a sudar esta camiseta hasta que no pueda más. Daré todo lo que tengo dentro. Seguro que llegarán los buenos resultados. Estoy a disposición de cualquier rol, que marcará el rendimiento. Lo que decida el míster es totalmente respetable", valora sobre si llega la suplencia con Luis García Fernández.

Los memes y cambia el ascenso por sus Champions

Se le cuestionó por las críticas y los memes. "Todas las opiniones son respetables. Me toca demostrar en los entrenamientos y en el campo, para revertir todas las opiniones y que la gente me apoye con mi rendimiento. Hay que echarle ganas, corazón y coraje".

Cambiaría todo su palmarés por subir de amarillo. "El ascenso sería lo más especial para mí, porque es el club de mi tierra. Mi padre me llevaba de pequeño al Insular, donde veía todos los partidos. Vamos paso a paso, integrar a la gente joven. La dirección deportiva está haciendo las cosas bien, firmando a gente joven. Debemos ir paso a paso, sin marcar al inicio objetivos grandes. Cuando las cosas vayan saliendo bien iremos poco a poco a más".

El '10' es de Kaba...por ahora

Sobre su dorsal, conoce que el '10' lo tiene Kaba y por tanto le toca esperar. "No es importante, hay que respetar los códigos. Soy el último en llegar".

Calentar el derbi

De cara al próximo partido ante el CD Tenerife, dentro de la final del Trofeo Teide, recuerda que ante el eterno rival "no hay amistosos". Un nuevo Jesé, sin joyas ni mensaje enlatado. La voz de un líder. Lección de coraje y sacrificio a su club de fans. "Tengo más ilusión que antes. Porque ahora tengo más conocimiento y experiencia del fútbol. No es tan importante lo que diga hoy, es más importante lo que haga a partir de mañana".