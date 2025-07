Luis García: "En el vestuario no manda ni Luis García ni Viera, manda el colectivo y la idea de la UD Las Palmas"

Veintidós días en el cargo, ¿a qué le ha dado tiempo y de qué se siente más orgulloso en su proceso de regeneración con la UD Las Palmas?

Da tiempo a lo que ha dado en 22 días, orgulloso de la predisposición del equipo, de las ganas y de la evolución que han tenido en tan poco tiempo. Estoy muy satisfecho por cómo van las cosas, porque creo mucho en el proceso. Considero que se ha visto una evolución clara del equipo y evidentemente queda muchísimo.

Luis García Fernández, en un instante de la entrevista, esta mañana, en la Ciudad Deportiva. / PÉREZ CURBELO

¿Qué le falta a esta UD para ser su equipo perfecto? Nombres, mecanismos tácticos...

Falta tiempo. Es una cuestión de tiempo. Los procesos es lo que tienen, hay que tener paciencia, hay que saber que las cosas, por la manera en qué lo queremos hacer, pues tienen un tiempo. El jugador poco a poco lo va a absorbiendo. Pero también hace falta tener piernas frescas para poder ejecutar esos últimos metros. Eso es parte de la pretemporada.

¿Quién manda en el vestuario: Luis García o Viera y Jesé?

En el vestuario no manda ni Luis García ni Viera, manda el grupo. Manda el colectivo y la idea. Por encima de todo, el respeto. Eso es lo mas importante. Lo he notado desde el primer minuto en el club. No es un tema de mandar, es un tema de respetar y de saber los roles. Saber que es lo que queremos y contar con un objetivo común. Eso nos hará mejor a todos.

Usted se opuso al fichaje de Viera. Pues ahora están los dos, Jonathan y Jesé. ¿Le han convencido con su trabajo en el día a día?

Es que yo no...Como entrenador ya os lo dije en la presentación a una cuestión de Viera, que los entrenadores no debemos hacer de directores deportivos. Igual que el director deportivo no debe hacer de entrenador. Creo que tenemos nuestra parcela, nuestro rol. Estoy muy contento con Jony, viene con muy buena energía. Existe una gran predisposición y ganas de ayudar al colectivo. Así como a los jóvenes...Hemos hablado mucho a nivel individual y personalmente me identifico mucho con él en mi última etapa de futbolista. Un ciclo donde los jóvenes te aportan mucha energía y tú les aportas otras cosas. Está donde quiere estar y donde queremos que esté.

Luis García posa en Barranco Seco, al término de la entrevista con LA PROVINCIA / DLP. / PÉREZ CURBELO

Por su fisionomía y concepto de juego de recuperar rápido el balón tras pérdida, ¿Viera y Jesé están condenados a ser suplentes o el tiempo dirá?

El tiempo dice siempre, la predisposición de ellos es la de pelear para estar en el once. Ningún jugador viene con la predisposición de ser suplente o titular. El día a día marcará y habrá días para todos. Para los jóvenes que inicien [titulares] o los que no inicien. Igual que para los veteranos, estamos en una liga muy complicada y competida. Es tremendamente difícil. Donde habrá momentos de todo tipo, donde todos necesitamos nuestras mejores armas. Tanto de juventud, como energía, sabiduría y experiencia para manejar cada una de las situaciones.

Cristian Gutiérrez es el noveno fichaje. ¿cuenta usted con el marbellí? ¿Qué le parece?

La cosa está ahí, la dirección deportiva es la que maneja todo ese tipo de cosas y nosotros estamos para sacar el mejo rendimiento del jugador y su mejor versión. Y también para sacar algo que no conocen de ellos mismos. Ese es el mayor reto, ser un equipo reconocible, que den su mejor versión. Sobre todo que sean muy competitivos y brinden su mejor versión para ganar de una forma determinada.

Esa forma determinada, un sistema 4-2-3-1 y así morirá. Con esa idea al fin del mundo. ¿Se considera un kamikaze de la idea?

Uno no debe ser kamikaze, pero sí hacer lo que siente. Si algo me ha traído a entrenar a la UD es la idea. No fue otra cosa. Estoy contento de cómo van las cosas. Tenemos mucho margen de mejora y hacemos autocrítica permanente en una temporada que espero sea feliz e ilusionante para todos. Por esos más de 22.000 abonados y con mucha responsabilidad de tratar de ilusionarlos. Que se sientan bien representados por su equipo.

¿Por qué Cédric no ha tenido ni una sola oportunidad?

Uno al final debe tomar decisiones, las decisiones son de la dirección deportiva y del entrenador. Habrá gente que lo pueda entender más o menos. Nos equivocaremos más o menos, pero hay que tomarlas. Hemos decidido de esa manera. Por otro lado, ningún tipo de problema. Ha trabajado con mucha ilusión y ganas. Le deseo lo mejor.

Usted es 'Matista', defensor a ultranza de Mata: tres bolos veraniegos y tres titularidades. Pero lleva cero goles. ¿Hasta cuándo le durará la paciencia con Mata?

No un tema de paciencia, es un tema de creer en el futbolista. En él y en todos. Los jugadores no son robots, son personas. Tienen sus emociones, tienen sus problemas y hay días que están más o menos acertados. El tema es con qué intensidad e ilusión haces las cosas. Todos queremos que las cosas vayan de la mejor manera, pero en esos últimos metros, donde todos enfocamos mucho, en pretemporada, las piernas pesan el doble. Lo digo por experiencia propia. El tomar buenas o malas decisiones pesan muchísimo. Con muchas ganas de ayudar a los jugadores.

¿Kaba se queda o se va?

Es una pregunta para Luis. Yo ni saco ni meto. Yo entreno y trato de ayudar al jugador en lo que buscamos.

¿Pero usted lo quiere?

Es un jugador de la plantilla de la UD Las Palmas y voy a tratar de sacarle el máximo rendimiento.

¿Le ha pedido salir?

No. Ningún jugador me ha pedido salir. Tampoco soy la persona a la que deberían dirigirse para ese cometido. No decido quién sale o quién entra. De la misma manera que el entrenador no debe firmar jugadores. Como está montado el negocio, dentro de seis meses, el técnico está fuera y se quedan con los jugadores que ha querido el entrenador. No creo en ese rol...

A usted en el Espanyol, Pochettino lo mandó al banquillo y luego salió al Zaragoza. ¿Eso le vale para gestionar el caso de Viera y Jesé, si llegase el momento de ser suplentes y saber cómo manejarlo?

Ellos vienen con mucha predisposición y mucha humildad después de todo lo que han hecho en el fútbol. Es lo que transmiten en el día a día y trabajan al máximo para ponerse a su mejor nivel. Desde que tengan su nivel, aportarán. Pero ya sea en el campo como fuera de él. Gente como Jony, cuando las cosas vienen crudas, a ese tipo de jugador no le pesa la responsabilidad. No le pesa el ayudar. Son gente competitiva y quieren aportar.

Nunca ha ganado en Tenerife, tanto de jugador como de entrenador. ¿Eso le estimula para ganar por fin el sábado en Los Cuartos en la final del Trofeo Teide?

Es un partido especial para todos, se le he hecho ver a los jugadores. Para ellos, será más especial que para mí, porque saben lo que significa ganar allí por lo vivido. Esperemos que el sábado llegue la primera victoria de la pretemporada y si es contra el Tenerife, pues mucho mejor.