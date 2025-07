Cristian Gutiérrez, en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas: "Me gusta siempre ir adelante, pero en mí nunca faltará el compromiso en defensa"

El nuevo lateral izquierdo de la UD Las Palmas, Cristian Gutiérrez, era presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco ante los medios de comunicación. El marbellí estuvo acompañado por el director deportivo de la entidad amarilla, Luis Helguera, quien recordó que el jugador "viene del Eibar con un contrato de tres años" y del que afirmó que "se adapta muy bien a nuestro sistema de juego, es un lateral profundo, que sabe jugar por dentro, por fuera y es muy versátil".

El último fichaje de los amarillos declaró que su preferencia por la oferta de la UD se debió a que "es un proyecto ambicioso, todos conocemos el club que es y porque se asemeja mucho a la forma que yo tengo de entender el fútbol y de interpretarlo". "Soy un jugador al que le gusta tener el balón e ir para adelante", añadió el andaluz.

En cuanto a la apuesta del conjunto grancanaria la hora de hacerle un contrato de larga duración por tres temporadas, Gutiérrez expresó en este sentido que "me dejé llevar por lo que sentía, creo que me va a venir muy bien por la forma de jugar del equipo".

Con nueve fichajes ya cerrados esta temporada, el nuevo lateral izquierdo de la UD tiene claro que el objetivo del equipo debe de ser "tratar de lograr el ascenso, sabemos que es complicado porque la Segunda División es una Liga muy larga y complicada, pero con los jugadores y el nivel que hay, tenemos que estar ahí peleando".

Reconoció que a pesar de ser el último en llegar ya ha tenido ocasión de hablar con Luis García: "hablé con él durante estos días para transmitirme su apoyo y su cariño y esta mañana cuando he llegado prácticamente no hemos tenido tiempo para hablar de lo futbolístico, pero ya tendremos oportunidad de hacerlo".

Pepe Mel, Iván Gil y Rubén Castro

Cristian Gutiérrez posa con una camiseta sobre el césped de uno de los campos de Barranco Seco. / LP/DLP

De su pasado junto a los examarillos, Pepe Mel, que le hizo debutar en el Málaga, Iván Gil o Rubén Castro, reconoció en el caso del técnico madrileño que "no tuve oportunidad de hablar con él", aunque sí que lo hizo con "Iván, porque he jugado más recientemente con él y sólo me habló maravillas del club; y con Rubén tampoco he podido pero seguramente lo haré".

El marbellí afirmó no sentir "ningún tipo de presión" al ser el primer especialista en el lateral izquierdo que ficha el equipo desde la marcha de Sergi Cardona al Villarreal, señalando que "lo respeto, es un grandísimo jugador, ha llegado a un equipo como el Villarreal, pero yo lo veo como una motivación más".

Dentro de su rol como lateral ofensivo, el andaluz dejó claro que también se ve preparado para defender en un equipo de vocación netamente ofensiva, resaltando que "el compromiso en defensa es algo que en mí nunca va a faltar". La posición de lateral izquierdo moderno considera que "es una posición similar a la de extremo, simplemente hay que añadirle un mayor trabajo en defensa y tienes que saber que no siempre puedes ser ofensivo, pero es algo que tengo naturalizado, porque siempre he sido extremo". "Me es indiferente jugar en una línea de cuatro o de cinco", concluyó el nuevo jugador de la UD.