Kaba espera el veredicto de la UD Las Palmas, que busca otro ‘9’

Sory Kaba, sí; Sory Kaba, no; Sory Kaba, sí... La UD continúa desojando la margarita sobre el futuro del delantero guineano a falta de 17 días para arrancar la temporada oficial en el Estadio de Gran Canaria frente al Andorra, en el inicio del nuevo proyecto amarillo bajo la batuta técnica de Luis García en LaLiga Hypermotion. De salir, el atacante amarillo, con uno de los salarios más elevados del plantel y que se revalorizaba la campaña anterior en su cesión al Elche de Eder Sarabia con el que logró el ascenso a Primera, aliviaría la caja amarilla y dejaría hueco en una posición, la de nueve puro, en la que la entidad pretende sumar un nuevo efectivo. Salir antes de entrar para aliviar el overbooking que existe: Kaba, Sandro Ramírez –lesionado para este primer tramo de la competición–, Marc Cardona, Jaime Mata, Jesé Rodríguez e Iván Cédric.

Este último atraviesa una situación similar a la del guineano. Tiene todos los boletos para volver a salir después de regresar de su préstamo en el Barça B –anotaba ocho tantos y daba seis asistencias en el Grupo 1 de la Primera RFEF–, por lo que también se le está buscando acomodo fuera de la Isla para el nuevo curso.

El atacante guineano e Iván Cédric, las opciones prioritarias que baraja el club para aligerar la poblada delantera

Sory Kaba no desespera. Está aguardando pacientemente por la decisión final de la entidad amarilla sobre su futuro; sin desesperarse.El futbolista, al que le resta esta temporada y otra más de contrato, reconoce contar con ofertas del fútbol ruso y de otros clubs europeos.

La UD sigue peinando el mercado para la contratación de un punta y así completar esa posición ante las presumibles salidas de Kaba y Cédric; incluso, no resulta descartable la opción de que Marc Cardona acabe marchándose.

Entre las posibles opciones para reforzar esa zona, el propio presidente Miguel Ángel Ramírez, a principios de julio, reconocía que la vuelta de Oli McBurnie era una de ellas. Dejó un buen sabor de boca el curso pasado a pesar del descenso de los amarillos. La cláusula liberatoria que tenía en su contrato le permitió dejar una Isla que le dejó prendado. Pasan las semanas y el escocés por el momento no encuentra un destino apetecible en el fútbol británico. La principal dificultad de esa operación, su elevado salario; aunque decida bajárselo, aún así podría ser una cuestión insalvable en el proyecto austero que ha preparado Las Palmas para la campaña de su vuelta a Segunda División, con el objetivo del ascenso a la máxima categoría en el horizonte.

Luis García, el timonel elegido por la entidad grancanaria para pelear por esa meta, despeja balones sobre el tema Kaba. «Es una pregunta para Luis –Helguera, el director deportivo–. Yo ni saco ni meto. Yo entreno y trato de ayudar al jugador en lo que buscamos», señalaba en la entrevista que concedía a este diario el miércoles.

«Es un jugador de la plantilla de la UD Las Palmas y voy a tratar de sacarle el máximo rendimiento», añadía cuestionado el entrenador asturiano sobre si él lo deseaba para su proyecto. El preparador sí aclaraba que el delantero guineano no le ha pedido salir, ni él ni nadie: «Tampoco soy la persona a la que deberían dirigirse para ese cometido. No decido quién sale o quién entra. De la misma manera que el entrenador no debe firmar jugadores. Como está montado el negocio, dentro de seis meses, el técnico está fuera y se quedan con los jugadores que ha querido el entrenador. No creo en ese rol».

Por su parte, Sory Kaba no pondrá problemas tanto si tiene que hacer otra vez las maletas en busca de protagonismo como si se le brinda una nueva oportunidad de amarillo, después de su desilusionante papel en el curso de su estreno en la Isla.

Sin despuntar

Aterrizó en el verano de 2023, firmando por cuatro años. Estaba llamado a disfrutar de un rol importante en el ataque, pero sus prestaciones defraudaron a pesar de que se conseguía el objetivo de la permanencia en Primera con García Pimienta: 17 participaciones ligueras y dos goles, uno en Liga y otro en Copa.

Tanto que en agosto pasado se le buscaba acomodo en el Elche, con el que deslumbraba durante la campaña 2018-19 en Segunda, hasta que en el mercado invernal el Dijon de la Ligue 1 francesa se hizo con sus servicios cuatro millones de euros. Tras su etapa en Francia, pasó por el Midjylland danés, al Leuven belga y al Cardiff inglés, antes de regresar a España para firmar con la UD Las Palmas después de abonar el club isleño alrededor de un millón y medio de euros más variables.

Un verano más tarde recaló en el Elche. Sus aficionados no vieron la versión del Kaba que les ilusionó en la anterior etapa, sin llegar a tener protagonismo en el ascenso a Primera con Sarabia. El cuadro franjiverde decidía no ejecutar la opción de compra que tenía.