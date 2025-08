Un Trofeo Teide para ver a Jesé, aplaudir a Kirian y reencontrarse con la victoria en la UD Las Palmas 105 días después

Un Teide de oro para renacer y sepultar el pasado más tenebroso. Derbi amarillo o crisis de verano. La UD Las Palmas afronta mañana por la tarde ante el CD Tenerife la final de la 53ª Edición del Trofeo Teide (18.00 horas, TVC) con la misiva de sumar la primera victoria de la pretemporada.

El problema del gol, una ovación para Kirian en su regreso de amarillo a Tenerife o Jesé, las principales notas de interés de este clásico de verano, que no se daba desde 2008.

El plantel de la UD festeja la conquista del Trofeo Teide con Martel, Viyuela, Aythami Artiles, Ione, Víctor Afonso, Pindado y Juanma. / LA PROVINCIA / DLP

El once de Luis García Fernández sucumbió ante el Brighton (2-0) y Cádiz (2-1) en el stage en Andalucía y no pasó del (0-0) ante los Orlando Pirates en el Marbella Football Center. La última alegría de la UD se remonta al 19 de abril ante el Atlético de Madrid en el Gran Canaria. 105 días después, que mejor manera que triturar al eterno rival con un Teide balsámico. En los 270 minutos del verano, solo un tanto y de Mika Mármol con una elegante vaselina en el campo de gol de Benalup-Casas Viejas.

La última victoria ante el eterno rival en Tenerife se remonta a enero de 2022 con un tanto de Kirian Rodríguez. El capitán de la UD, que sigue dando pasos en su recuperación, conforma otra de los grandes atractivos ante su vuelta a casa. Todo un viaje al corazón del alma. Otro de los nombres propios es Jesé Rodríguez, el Bichito apura por su estreno en el tercer ciclo de amarillo tras sumar una semana de preparación a las órdenes de Luis García Fernández.

En ese frente ofensivo, rostros como el de Pejiño, Gil, Fuster o los canteranos Sergio Ruiz y Arturo también han dejado detellos en el verano. Pero por encima de las sensaciones, toca ganar como sea al Tenerife de Primera RFEF de Cervera, que se ha reforzado con el grancanario y ex del Getafe Jeremy José Jorge Jiménez. El atacante fue dirigido por Luis García en el Real Madrid C, en un plantel en el que también figuraba el central Raúl Asencio -ahora en el primer equipo merengue y a las órdenes de Xabi Alonso-.

La rajada contra Pimienta y el perdón

El último partido de Jesé de amarillo fue el 4 de junio de 2022 contra el CD Tenerife en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Primera (1-2). Fue retirado al descanso por García Pimienta y el Bichito no se mordió la lengua tras quedar apeados del sueño del ascenso por el eterno rival.

"Pimienta se equivocó, teníamos que haber reforzado el ataque. No me gustaron sus decisiones (...) Las cosas te pueden salir mejor o peor, pero he dado lo mejor de mí. Mi conciencia está tranquila (...) El técnico toma decisiones, a veces te gustan más o menos. Para mí, hoy se ha equivocado. Era necesario contar con más gente de ataque porque había que meter goles. Pero los entrenadores toman decisiones", valoró el atacante. Hace una semana, cuando fue presentado, se disculpó tres años después. "Pido perdón a la afición y a García Pimienta, esas palabras llegaron producto de la frustración".