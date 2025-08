La UD Las Palmas se pone colorada y regala El Teide al Tenerife en otro 'apagón de pólvora'

El frente ofensivo de la UD vuelve a quedar retratado. De Marbella a La Orotava. Fichar a un 'killer' ya es una cuestión de estado. El equipo amarillo sufre el mal de pólvora en su particular calvario en la faceta realizadora y entregó el Trofeo Teide al CD Tenerife de Primera RFEF en la tanda de penaltis tras el 1-1 en los 92 minutos de combate. Un agónico tanto de Fran Sabina arruinó el dominio para luego completar el escarnio en la tanda fatídica con errores de Mata y Fuster- 3-1 para los de Cervera desde los once metros en estadio alborotado en un el clásico de los 'vallazos'-.

Gil adelantó a la UD en el 14' y luego llegaron las concesiones en un pulso bronco y marcado por los enfrentamientos entre aficionados, así como por la expulsión de Yepes.

Perdonó en exceso el cuadro amarillo, en el debut de Cristian Gutiérrez, para luego terminar pagando caro su escasa o pegada. Lo de Mata ya comienza a ser desquiciante. El 'Gilazo' llegó precedido de un taconazo de Recobita que dejó solo al jugador catalán ante Dani para finalizar de forma prodigiosa. Una salida perfecta de balón. Tres toques, velocidad extrema y una definición milimétrica para desequilibrar el primer tiempo del derbi de los 'vallazos'. La UD puso el gol en los primeros 45 minutos y el Tenerife un carrusel de ocasiones para coronar, una vez más en este verano, a Dinko Horkas como el mejor. El meta croata dejó constancia de su habilidad y reflejos ante los misiles de Gallego, Gil y De Miguel.

Con el 4-2-3-1 que va tatuado en el pasaporte de Luis García Fernández, el once no sorprendió. Un síntoma de la liturgia y rutina del ovetense. Insistir en la idea. Insistir en los nombres con Viti, Suárez, Mika, Enrique, Enzo, Cedeño, Gil, Recobita, Ale García y Marc Cardona. El ariete leridano le quitó el puesto a Mata, que por primera ocasión en este verano fue suplente. En el primer fotograma, remate del 'abuelo del Teide' Aitor Sanz. Luego llegó el turno de Gil, un ex de la UD, con palomita de Dinko. Alassan se sumó a la fiesta y Juanjo también probó fortuna. La misma película que la tarde sin wiffi en Benalup-Casas Viejas de Cádiz. A la UD le tira en exceso.

Cada rechace, cada choque y cada embestida con Enric Gallego, dejaba el cuero franco a un jugador de Cervera. Hasta que en el 14', llegó el taconazo de Recobita para dejar a Gil solo ante la fama. Al menos, un reconocimiento veraniego a un proscrito del 'martinato' y del ciclo de Luis Carrión. El hombre que no tuvo minutos en Primera, puso en franquicia a los amarillos el clásico de Los Cuartos por El Teide de oro. El catalán, Recobita y Ale García se intercambiaban las posiciones para generar el desconcierto en la zaga tinerfeña. Amarilla para Cedeño que tuvo su particular guerra de trincheras con Juanjo y Aitor Sanz. Tanto anulado a De Miguel y remate a bocajarro de Enric Gallego con paradón de Dinko.

Todavía habría tiempo para otra ocasión para De Miguel y de Alassan. Enrique Clemente, en esa demarcación del lateral zurdo, sufrió un exceso. El campo se inclinó hacia el arco de Horkas y el resultado fue la única muestra de esperanza para el proyecto regenerador de Luis García y los nueve fichajes.

El brazalete vuela para Mika

En el segundo acto, la UD plasmó el mejor fútbol de la pretemporada. Congeló el derbi desde la posesión con Mata como referencia. Luego entraron Barcia y Fuster. Mika Mármol lució el brazalete y Luis García cerró el carrusel cambios con la entrada de Marvin Park y el debut el lateral zurdo de los 800.000 euros Cristian Gutiérrez. Doble remate de Mata que desbarata Dani y la sentencia que no llegó por cuestión de centímetros. Pejiño recibió un pisotón al borde del área que no quiso ver Prado Saavedra.

Desliz de Gil que deja a Maikel Mesa solo ante Dinko pero el lagunero se resbala de forma cómica sobre el punto de penalti para desbaratar la más clara del segundo acto. El italiano Lorenzo Amatucci ejerció de ancla con Cedeño y remate Pejiño desde la frontal que congela Dani con una mano mágica.

Yepes fue expulsado y se disparó la tensión hasta que un tiro de Fran Sabina tocó en el palo y golpeó en Pejiño para hacer el 1-1 bajo la coña popular. La UD jugó de maravilla en el segundo acto, con un Cedeño imperial, pero adolece de un killer. Lo saben hasta en Zamunda.