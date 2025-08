RDT se queda a gusto con Martínez, extécnico de la UD Las Palmas: "Es muy cobarde y en el Espanyol vino a joderme"

El delantero madrileño Raúl de Tomás, ex del RCD Espanyol y que ahora milita en las filas del Al-Wakrah Liga de Catar, arremetió con dureza contra Diego Martínez Penas, que lo dirigió en el club periquito y la pasada temporada llevó las riendas de la UD Las Palmas. "Es muy cobarde (...) Y vino a joderme", valora el atacante, que luego tuvo que salir cedido al Rayo Vallecano ante el ostracismo con el estratega vigués.

Raúl de Tomás festeja un tanto del Espanyol. / LA PROVINCIA / DLP

"Yo me hubiese retirado en el Espanyol y no lo hice porque llegó un entrenador que se llama Diego Martínez, que vino a joderme. Ese tío llegó allí a echarme. No quería que estuviese allí, cuando había sido Zarra, había ido con la Selección y estaba en el mejor momento de mi carrera. Llegó ese señor y me hundió con sus armas. Yo era feliz, la gente me quería mucho, tenía mi vida organizada, mis caballos… Volví al Rayo porque era el Rayo. Si hubiera salido otra opción, vete a saber. No sé si estaría jugando, sinceramente (...) Es un entrenador muy cobarde, que quiere peones en sus equipos, gente que no tenga la personalidad de darle un feedback. No me refiero a discutir. Él quería que se hiciera todo lo que decía y así pasó: Diego López, De Tomás, David López…todos se fueron a la calle. Jugadores con experiencia que te pueden decir: ‘Oye, Diego, creo que por aquí también podemos ir", aseveró el punta en el AS.

Además, De Tomás recuerda una anécdota sobre su gorra con Martínez. El técnico le reprochó su forma de vestir. Para el atacante, todo se trataba de una estrategia para provocarle una reacción y así su despedida. "Llegó ese tío y me jode todo. Me quedo fuera de mercado y seis meses sin jugar en el Rayo. Mi autoestima imagínate... Pasé de tocar el cielo a estar seis meses en blanco. A mí ese señor me provocaba para que yo saltara y poder decir que me echaran porque sabía que si yo me ponía cabezón diciendo que me quedaba, me quedaba. Aquí de pretemporada en Marbella me dice un día: ‘¿Vas a entrenar?’. Le respondí: ‘Sí’. Yo llevaba la gorra para atrás y dio para arriba en la visera, me la tiró y me soltó: ‘Pues la gorrita te la quitas’. De malas formas. Él sabe que yo tengo carácter y yo sabía que él me estaba buscando para que hiciera algo y tener una excusa para ir al señor Mao. Mantuve el respeto y la educación que me han enseñado mis padres. Aguanté todas las embestidas que me lanzó y todo acabó como acabó. Son personas que pasan por tu vida por algo y hay que aprender".

Enzo Loiodice, en el Atalaya Park de Estepona. / LA PROVINCIA / DLP

El palo de Enzo y el valor de la identidad por Viera

Por su parte, el centrocampista galo de la UD Las Palmas Enzo Loiodice, uno de los capitanes, se mostró también contrariado con la gestión de su aportación al equipo. El galo desapareció del mapa y el gallego apenas habló con él. Para el pivote, todo aquello fue "un infierno".

Cuestionado por Martínez, Jonathan Viera dijo hace unas semanas en Marbella que no era el más indicado para el estilo de juego de la UD. Una fórmula que te exige convivir con el balón.