Enzo y Cedeño, la UD ya tiene nuevos timoneles

La sala de máquinas de la UD Las Palmas ya tiene dueños. Luis García debía encontrar el equilibrio para esa zona del terreno de juego tan importante y parece haberlo conseguido con dos jugadores que han demostrado durante esta pretemporada encontrase preparados para asumir esa enorme responsabilidad sobre el verde.

Hablamos de Edward Cedeño y Enzo Loiodice. Un panameño y un francés que han tomado la manija en la medular amarilla y gozan de la confianza del técnico asturiano por méritos propios. No se trata solo de una cuestión de fútbol, sino también de perfiles que se complementan. Ambos pueden aportar cosas distintas en el césped y han establecido una buena conexión.

Loiodice asegura en esta zona ancha dosis de experiencia, vital para asumir el mando. El parisino, que ha vestido la camiseta de la Unión Deportiva en 137 ocasiones y fue muy importante en el ascenso de 2023, pretende reivindicarse tras su ostracismo el pasado curso. Afronta esta campaña como uno de los veteranos de la plantilla y tiene que hacer valer ese estatus adquirido.

El centrocampista francés está ante una oportunidad para resurgir después de una temporada maldita. El vigués Diego Martínez nunca contó con él de verdad. De hecho, el galo le pidió explicaciones personalmente y no llegó a entenderse con el preparador gallego. Eso llevó a Enzo a pensar en dejar la entidad. Le llegaron buenas ofertas de otros equipos y sobre su cabeza se barruntó la opción de un cambio, pero eso quedó en el pasado. Ahora está centrado únicamente en volver a ser importante en la UD Las Palmas.

Es evidente que el que fuera jugador del Dijon tiene las características adecuadas para asumir la misión de llevar la parte creativa del fútbol amarillo, posando sobre sus hombros el peso de la pelota. Además, debe convertirse en la referencia de sus compañeros a la hora de sacar el balón jugado desde atrás y hacer funcionar la maquinaria en el estilo que Luis García Fernández quiere imponer.

Por su parte, Edward Cedeño no ha tenido problemas para adaptarse a la Unión Deportiva. Desde el primer momento ha dado muestras de lo que es capaz. La contundencia y el músculo están aseguradas con el panameño, algo que se antoja fundamental para hacer las coberturas. Asimismo, también dará un chute de energía que viene implícita en la juventud.

Lo que quizás le pueda faltar a Cedeño es rodaje en una categoría como la Segunda División. El ex del Potros del Este ocupa una posición en la que los errores se agigantan con facilidad. Su única vivencia profesional en el fútbol europeo la desarrolló vistiendo la camiseta del Tarazona de Primera RFEF. Aun así, acumula experiencia como internacional, pues ya ha debutado con la absoluta de Panamá. No obstante, el no haber disputado encuentros de cierta entidad le puede pasar factura, quizás más al principio de la actual temporada.

Amatucci, la alternativa

Más allá de Enzo y Cedeño, Luis García cuenta con otra opción para el eje de la medular: Lorenzo Amatucci. El italiano tuvo que subirse a la guagua amarilla con la pretemporada en marcha. Apenas ha tenido protagonismo y debe adecuarse su estilo al del fútbol español, diferente al que está acostumbrado en Italia, más físico. Esa circunstancia juega en su contra, aunque puede darle la vuelta a la situación con el paso de las jornadas, ya que el trasalpino cuenta en su currículo con kilómetros de calidad.

A pesar de ello, Amatucci no es el único que está en la recámara. El canterano Iñaki González parece haber convencido al míster durante esta preparación, pero se trata de un futbolista que está por hacerse. La cesión a Unionistas de Salamanca la campaña pasada le vino realmente bien en muchos sentidos, y ahora tiene que aprovechar todos los minutos que le concedan. El pacense se ha trabajado estar en el radar, pero si ve una ventana por la que colarse para ganarse un sitio en la rotación del cuadro grancanario debe tirarse de cabeza para conseguirlo.