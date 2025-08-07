Peligra el estreno de Viera con la UD Las Palmas ante el Andorra: "Está complicado"

El quinto ciclo de Jonathan Viera Ramos en la UD Las Palmas se hace esperar por una dolencia en la espalda que tiene al '21' fuera de la dinámica del grupo de Luis García Fernández. Tratado mañana y tarde por el equipo de fisios del club grancanario, está descartado para jugar el sábado ante el CD Tenerife en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y lo tiene "complicado" para medirse al Andorra en el estreno liguero del domingo 17 de agosto (desde las 20.30 horas).

Jonathan Viera ejecuta un saque de esquina ante el Cádiz en Benalup-Casas Viejas. / LA PROVINCIA / DLP

Esta semana seguirá al margen y pendiente de evolución. Viera inició el trabajo físico de pretemporada el pasado lunes 14 en Marbella. Llegó con cinco días menos de trabajo que el resto y no participó en los amistosos ante Orlando Pirates y Brighton en el Marbella Football Center. Gozó de sus primeros quince minutos ante el Cádiz CF en el campo del Fairplay Golf & Spa Resort de Benalup-Casas Viejas (24 de julio).

En su tercera semana de tarea física de pretemporada, sintió la molestia en la espalda que forzó su tratamiento de urgencia y le ha dejado al margen. Estar ante el Andorra, con solo cinco días de preparación, se antoja disparatado al solo contar con tres de las seis semanas de trabajo de pretemporada. Sin forzar y con el máximo grado de prevención, todo indica que el inicio del quinto ciclo de Viera de amarillo comenzará el lunes 25 de agosto ante el Córdoba CF en el Estadio Nuevo Arcángel.

Jesé Rodríguez golpea el esférico en Barranco Seco. / Ãngel Medina G.

Jesé y Killane

Jesé Rodríguez tampoco estará ante el CD Tenerife en la disputa del quinto y último bolo de pretemporada (sábado, 11.30 horas en Barranco Seco y por TVC). El Bichito se presentó el 26 de julio y comenzó al día siguiente el trabajo a las órdenes de Luis García Fernández. Se perdió las tres primeras semanas de carga y lleva un plan específico. No se quiere correr riesgos con el atacante grancanario, que tiene grandes opciones de debutar ante el Andorra en el recinto de Siete Palmas.

La sociedad Viera-Jesé está avalada por sus números en Primera y en competiciones europeas. Dos jugadores en un punto de madurez preciso para aportar su granito de arena por el ascenso.

Para completar al apartado de protagonistas en la enfermería, el club isleño comunicó esta mañana que el meta Álvaro Killane ha sido intervenido de apendicitis. El tercer portero del plantel profesional dejó detalles de su valía técnica en la contienda ante el Cádiz CF en Benalup.