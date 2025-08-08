Material reservado del último derbi: complicidad Cervera-Luis García y el auxilio de Aitor Sanz al utillero de la UD Las Palmas Duarte

Llega el segundo y último derbi canario del verano -si no se vuelven a ver en la Copa del Rey y en el Heliodoro Rodríguez López el próximo septiembre- y toca evocar el duelo regional de los 'vallazos' con una óptima amorosa.

El lado Walt Disney del clásico de alta tensión del Trofeo Teide. Mañana, desde las 11.30 horas y en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco ante 400 abonados de la UD Las Palmas y sin presencia de fieles del Tenerife, explota el pulso de la revancha para los de Luis García Fernández. Es la contienda del euro, el precio del ticket de los socios amarillos y que vale para cerrar la pretemporada pío pío.

Cervera y Luis García Fernández, antes de la disputa de la final del Trofeo Teide. / LA PROVINCIA / DLP

El pasado sábado, antes de la disputa de la final del Trofeo Teide, Luis García Fernández fue a buscar a Álvaro Cercera y se fundieron en un cálido abrazo. El gesto cómplice del novato hacia el veterano. Dos formas antagónicas de entender el fútbol y de defender una idea futbolística.

"Todas son respetables y válidas", valoró a este medio el estratega ovetense, que aún no conoce la victoria con la UD, tras la disputa de cuatro bolos con un balance de dos empates y dos derrotas.

Óscar Duarte mira fijamente a un aficionado del Tenerife, que le había increpado, tras recibir un botellazo y varios insultos. Junto a él, el capitán del Tete, Aitor Sanz. / LA PROVINCIA / DLP

El utillero que miró a los ojos a los bárbaros

Otra de las improntas del material reservado del derbi del Trofeo Teide fue el calvario que padeció el utillero Óscar Duarte cuando se dirigía al banquillo de la UD Las Palmas del estadio Los Cuartos en la recta final del pulso. Tras la expulsión de Yepes, había subido la temperatura del pulso, y al regresar del vestuario, fue increpado y voló una botella. Ante esta situación, el capitán del Tenerife Aitor Sanz tuvo que mediar para dejar otra de las improntas de la paz entre los dos escudos representativos del Archipiélago.

Duarte destaca por su profesionalidad y dedicación extrema. Cuenta con el aprecio del vestuario y fue invitado por Jesé Rodríguez a la fastuosa boda del Bichito con Aura en el Sur de la Isla.

El exjugador de la UD Maikel Mesa saltó del banquillo chicharrero como un resorte para recriminar a Enrique Clemente que había hecho teatro. El Tete se impuso en los penaltis tras el 1-1 de 94 minutos de máxima tensión y combate. Pasó de todo, pero también hubo tiempo y espacio para dos abrazos.

Desde el punto de penalti, los blanquiazules fueron muy superior 4-1 y quedó la impronta de dolor y decepción de Mata. El señalado por la falta de eficacia y el lamento de un abonado canarión: 'A mí Mata me Mata'. A falta de la llegada del killer de los 25 tantos, Luis García tiene que tirar de Mata, Marc Cardona, Ale García, Arturo y Sergio Ruiz. Con Kaba no se cuenta y Sandro está lesionado.