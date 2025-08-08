El nuevo Pejiño: el terror del Tenerife y un reclamo ante la falta de gol de la UD Las Palmas

Pejiño pide paso como atajo a la falta de pegada de la UD Las Palmas en esta pretemporada -dos dianas en cuatro duelos obra Mika Mármol y Gil-. El extremo de Barbate, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio, se postula como protagonista de cara al derbi de mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco ante 400 abonados.

En el clásico de la revancha y de la entrada a un euro, Francisco Jesús Crespo García ya sabe lo que es batir al Tenerife. Lo hizo por partida doble en el Gran Canaria en el 3-1 con García Pimienta de 2022 -es el tanteador más abultado ante el eterno rival en el recinto de Siete Palmas-.

Pejiño prepara el disparo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

También fue expulsado en la vuelta de las semifinales del 'veo mucha fiesta aquí' y se llevó dos bofetones en el Heliodoro con el 2-0 de Copa del Rey, en el estreno de Bassinga, o el último varaplo del 4-1 con Pimienta, en marzo de 2023. Pejiño acarició el tanto ante los de Cervera el pasado sábado con un disparo desde la frontal y ofreció buenos minutos ante el Brighton en el Marbella Football Center -le puso un balón delicioso a Mata, que no supó remachar-.

Mientras Luis García agita la chistera en busca de soluciones urgentes, Peji es un clásico del fútbol de vértigo. Control, velocidad y remate. Cedido en el pasado curso al Elche, logró ascender con Sory Kaba y Eder Sarabia.

Situación contractual sin 'cláusula Valles'

Pejiño, 29 años y 94 duelos con la UD, acaba su vínculo el 30 de junio de 2026. Se perfila como uno de los activos de más jerarquía y aún no se ha planteado una nueva renovación. Jugará y sin renovar. Un escenario que se aleja del 'caso Valles', al considerarse canterano y que no quiso ampliar su vínculo, así como tampoco salir vendido al Olympique de Marsella o al fútbol de Arabia Saudí. Al final, la UD dejó de ingresar unos diez millones y el portero de La Rinconada se fue gratis al Betis -club con el que firmó hasta 2030-. El arquero andaluz rescindió el pasado febrero y no disputó ni un minuto de amarillo en la campaña 24-25.