La UD Las Palmas pone las cosas en su sitio: baile al Tenerife y ovación a Jesé

Todo vuelve a su cauce natural. Y que pase el Andorra. El derbi de la revancha fue el clásico de Iván Gil y el de la ovación a Jesé. La UD Las Palmas goleó esta mañana al CD Tenerife (3-1) en el cierre de la pretemporada con tantos de Fuster, Gil y Mika Mármol. Luis García Fernández apostó por el Bichito en los últimos quince minutos y malogró una clarísima ocasión que puedo escenificar la mañana perfecta.

Con Viera y Sandro en la grada, la UD mostró su mejor cara del verano con tres centrales y dos laterales de largo recorrido. Modificar el dibujo y una actitud combativa que dejó al Tete sin opciones. Fran Sabina recortó distancias en la recta final del clásico del euro, con unos 390 fieles en la grada de Barranco Seco.

El 1-0 llegó en saque de esquina

Tanto de laboratorio y pizarra para dinamitar la sequía realizadora. Un saque de esquina puso en franquicia a los amarillos con un remate certero de Manu Fuster con asistencia de Mika Mármol. Con la UD en ventaja (el tanto llegó en el 17'), el partido fue un monólogo grancanario con el paréntesis de un cabezazo de Maikel Mesa que desbarató de forma ágil Dinko Horkas. El 'horkazo' para refrescar una mañana tórrida y con Mata yMarc Cardona en el banquillo 'pío pío'. La gran novedad fue la inclusión de Jesé Rodríguez y que luego contaría con unos minutos en el quinto y último bolo de la pretemporada.

Sorprendió Luis García con un once con tres centrales -Barcia, Mika y Enrique Clemente- y los laterales Marvin Park y Cristian Gutiérrez. En la medular, Enzo y Lorenzo Amatucci llevaron la manija de una UD con más ritmo. Gil, Fuster y Ale García fueron los tres mosqueteros para la resurrección. En la grada, despertó la fiebre del clásico avanzada la segunda parte. Duelo de guante blanco y un Jesé como botón para encender la pasión de un partido bajo un sol abrasador.

Ramírez y Helguera presenciaron el pulso desde la cristalera negra, y pudieron comprobar de primera mano la evolución de una UD más firme. Remate de Fuster como antesala al tanto del valenciano y un Tete más tímido que en la final del Trofeo Teide, que acabó de rodillas y reconociendo la superioridad. Un cabezazo de Ale García se marchó por encima del travesaño y llegó el ecuador de un pulso.

El tanto del renacido Gil pilló despitada a toda la zaga tinerfeña. Golpeo de falta directa y segundo diana de la pretemporada para el barcelonés. Mika, de vaselina y de cabeza, aportó la sentencia y Jesé puso en pie a a Barranco Seco. Dejó una carrera explosiva y coqueteó con su primera diana del tercer ciclo. Una nueva UD, buenas sensaciones y solo faltó el rigor defensivo.