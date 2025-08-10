Javi Castellano atiza al 'Recre' por descartar su fichaje por viejo: "Es una falta de respeto a mi trayectoria y profesionalidad"

La batalla entre Javi Castellano y el Recre por un fichaje frustrado por tener 37 años. El exjugador de la UD Las Palmas, Cultural Leonesa, Mallorca B, Albacete, Real Unión, UD Logroñés, SD Logroñés, Atlético Paso y el club heleno Panachaiki PAE muestra su cabreo por las dudas ofrecidas por el Decano para hacerse con los servicios del mediocentro, que completó 250 duelos con el club amarillo. "Hoy en día, la edad es solo un número y yo sería el primer en ser honesto y respetar al club si no estuviera en condiciones de competir. Detener la operación con ese argumento es para mí una falta de respeto hacia mi trayectoria y profesionalidad", valoró el jugador en un escrito.

Javi Castellano. / LA PROVINCIA / DLP

Javi Castellano recibió el contrato del Recreativo de Huelva de Primera RFEF, sin embargo el club onubense desestimó a última hora la incorporación. El alta del gemelo, que logró el ascenso de la UD en el 21-J de 2015 con Paco Herrera, estaba pendiente de la marcha de Malam Camará. Pero en las últimas fechas, se dio luz verde al alta sin la salida del jugador africano.

El centrocampista puso fin en la temporada pasada en su ciclo en Grecia en las filas del Panachaiki PAE. También desfiló en el UD Logroñés, Atlético Paso, SD Logroñés. En enero del 2023, Javi Castellano denunció ser víctima de una estafa por el agente Carmelo Vicente Parra.

Javi Castellano pugna con Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu. / LA PROVINCIA / DLP

La carta de Javi Castellano

'Solo quería competir. Esta es la verdad. Tras varias conversaciones entre el club y mi agente, e incluso conmigo, el Recreativo de Huelva mostró interés en mí. Primero me comentaron que estaban a la espera de que saliera un jugador, pero más tarde me confirmaron que, aunque ese jugador no se marchaba, igualmente querían firmarme.

En ese momento me pidieron todos mis datos GPS, partidos y entrenamientos de la última para comprobar mi estado físico, conociendo perfectamente mi edad y rendimiento. Cuando el club me envío el contrato oficial para firmar, lo hizo sabiendo todo: mi condición física, mi edad y mi trayectoria reciente. Ese mismo día por la mañana, el director deportivo me llamó para decirme que estaban cerrando el contrato con la asesoría y los abogados y que pronto me lo enviarían. Horas después lo firmé con toda la ilusión.

Sin embargo, esa misma noche me llamaron para decirme que "el fondo inversor no aceptaba mi fichaje por la edad de 37 años". Hasta ese momento, jamás se había mencionado ningún fondo ni que la edad fuese un problema. Ellos sabían perfectamente en qué condiciones estaba. Hoy en día la edad es solo un número, y yo sería el primero en ser honesto y respetar al club si no estuviera en condiciones de competir. Detener la operación con ese argumento es para mí una falta de respeto hacia mi trayectoria y profesionalidad.

El daño de esta situación la hemos sentido únicamente mi familia y yo, porque habíamos depositado toda nuestra ilusión en este proyecto. Respeto profundamente al Recreativo y a su afición. Comparto esto para contar toda la verdad con claridad y respeto, porque en el fútbol, como en la vida, la palabra y el compromiso valen más que cualquier excusa.

Seguiré trabajando con la misma pasión, disciplina y respeto que me han acompañado durante toda mi carrera'.