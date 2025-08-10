La UD Las Palmas cierra la cesión del pistolero Milos Lukovic, el décimo fichaje de la regeneración

Milos Lukovic, el nueve ansiado por Luis García Fernández. El pistolero que idolatra a Dzeko y a Kobe Bryant. El delantero serbio de solo 19 años es el décimo fichaje de la UD Las Palmas y llega en calidad de cedido por el Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1.

En la pasada temporada, jugó cedido en las filas del Sportclub Heerenveen, de la máxima categoría holandesa, donde logró tres dianas en catorce encuentros.

Internacional en todas las categorías inferiores de Serbia, está considerado una diamante en bruto y la idea de la UD Las Palmas es la de clonar la 'fórmula Fábio Silva' -un cedido que explote de amarillo en el mercado español-. Con esta incorporación, el club amarillo cuenta con siete delanteros: el citado Lukovic, Mata, Marc Cardona, Sory Kaba, Sandro Ramírez, Jesé y Ale García.

El nombre de Lukovic fue adelantado esta tarde por Atlántico Hoy. Ayer, al término del último bolo ante el CD Tenerife en el derbi de la revancha, Luis García restó importancia al esperado nueve y transcendió que llegaría un pistolero de la máxima categoría francesa en la jornada de mañana lunes. La idea es que el martes pueda sumarse a la disciplina del plantel grancanario, que el domingo debuta ante el Andorra.

Lukovic está representado por la agencia Family Football y tiene contrato hasta junio de 2028 con el Racing de Estrasburgo. El club galo forma parte del ecosistema BlueCo, que también dirige a una multinacional de jugadores como es el Chelsea. En el club londinese está un ex de la UD Las Palmas como Dário Essugo.

El pivote luso jugó a préstamo en la UD, por el Sporting Club de Portugal, y luego el club inglés abonó 20 millones al club luso. En este mercado, han llegado también cedidos Barcia (Legia Varsovia), así como Lorenzo Amatucci (Fiorentina). Adri Suárez, Adam Arvelo, Jonathan Viera, Jesé, Cedeño y Cristian Gutiérrez son propiedad de los amarillos.