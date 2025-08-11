Miguel Ángel Ramírez confía en fichar a un delantero y "otro jugador" más para la UD Las Palmas y asegura que Mika Mármol "se queda"

Miguel Ángel Ramírez vuelve a agitar el mercado. El presidente de la Unión Deportiva, después de hacer balance de la pretemporada el pasado fin de semana junto a la dirección deportiva del conjunto insular, entendió que el equipo tiene que apuntalar el vestuario y por ello confirma que "seguramente" vaya a cerrar el alta de otro delantero más al de la cesión de Milos Lukovic, además de "otro jugador" de campo antes de que se cierre la ventana de fichajes. Por lo tanto, se esperan dos operaciones más, con lo que se alcanzarían las 12 incorporaciones antes del 1 de septiembre.

Sin llegar a mencionarlo expresamente, el máximo mandatario de Las Palmas hizo referencia a la incorporación de Lukovic, al referirse que el delantero que va a llegar a la entidad "no va a ocupar ficha profesional" dado que es un jugador sub-22 y por lo tanto puede tener dorsal del equipo filial. Condición que cumple perfectamente el serbio a sus 19 años.

Asimismo, Ramírez indicó que "seguramente" firme a otro delantero "y otro jugador más" para ilusionar a la afición insular, a la que a su vez reconoció la fidelidad mostrada en la campaña de abonos de la UD a través de los micrófonos de su radio, que cumple 20 años en antena.

Operación salida

En este sentido, el presidente expresó que este mismo mediodía se encontraba en un almuerzo con miembros de la dirección deportiva amarilla y que están manejando las posibles salidas para aligerar la caseta de Luis García. Una postura con la que se siente confiante. "Eso lo tenemos controlado", indicó el dirigente.

Además, Ramírez despejó cualquier duda sobre la posible marcha de Mika Mármol. "No va a salir, todo lo que sale en algunos medios de comunicación es falso. Además Mika sabe que se va a quedar, está hablado con él", subrayó el máximo accionista de Las Palmas.

A colación, habló sobre la toma de decisión que ha tenido que afrontar con el catalán, al que le expira su vínculo con el club el próximo 30 de junio. "Hubo interés de un equipo, que presentó una oferta y nosotros consideramos que era insuficiente por él. Ese equipo ya ha dicho que no va a pagar más dinero por él y entonces el jugador se queda", avanzó Miguel Ángel para continuar con que esta situación "económicamente" no beneficia al club porque en enero ya va a poder negociar libremente con cualquier club sin que pague por su fichaje, pero que a la vez la UD "gana en seguridad" con la presencia del defensa en el equipo.