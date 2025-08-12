El duro casting del ciclo 'post-Valles' en el arco de la UD Las Palmas: cuatro porteros en 418 días

El ciclo 'post-Valles' está siendo agitado. Cuatro arañas amarillas en 418 días. Hace mucho frío en la portería de la UD Las Palmas tras la aplicación del "renuevas o sales traspasado por la cantidad que contente a la entidad" implorado al meta de La Rinconada Álvaro Valles -que logró su objetivo de firmar por el Real Betis hasta 2030 tras pegarse un año en blanco-. En junio de 2024, se activó el dilema de los dilemas. Renovar o morir en la grada. El portero sevillano optó por la opción B y llegaron Cillessen (19 de junio del pasado año) y Dinko Horkas (25 de junio). Por el exmeta del Valencia y Barça se abonó traspaso, una cifra que rondó los 900.000 euros.

Helguera dialoga con Cillessen, en el pasado verano. / LA PROVINCIA / DLP

Lo del portero croata resultó curioso. Presenció el UD-Betis de la antepenúltima jornada de la 23-24 y que terminó 2-2 (16 de mayo de 2024). Ese punto fue oro puro para sellar la salvación en un cierre liguero con Pimienta repleto de angustia -no se ganó ni un solo partido de las últimas catorce jornadas con un balance de cinco empates y nueve derrotas-. En el palco, Dinko pasó desaparcibido para un mes después convertirse en amarillo. Vio en acción a Valles ante su Betis, que jugó su último partido de amarillo, el 26 de mayo de aquel año, en una tarde de despedidas con las lágrimas de Pimi, Sergi Cardona y el propio arquero andaluz.

Horkas, junto a Helguera, el día de la presentación del croata, el 15 de julio de 2024. / LA PROVINCIA / DLP

El holandés jugó y paró. Participó en 27 partidos y encajó 42 tantos. Fue uno de los grandes protagonistas de un curso póstumo, pero que elevó a Jasper a las alturas. Sufrió una gravísima lesión en Balaídos que forzó su intervención quirúrgica. Para Dinko, fue su carta de presentación en el fútbol español tras dejar el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria y defender el arco grancanario en trece partidos de Liga (encajó 19 goles).

Adri Suárez posa con la elástica azul de portero de la UD en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Salida con descenso

Liberado Cillessen con la pérdida de categoría, Dinko se quedó como número uno. El 18 de junio se anunciaba la repatriación del meta terorense Adri Suárez de 20 años que llegó de la cadena del Villarreal tras pegarse un año en blanco como Valles por no renovar. En pretemporada -cinco bolos-, jugó únicamente 28 minutos, un guarismo inferior al de Killane, el tercer portero y que llega del filial, que participó en 65'. El guardameta de origen argentino de la cantera fue intervenido de apendicitis y estará dos semanas KO. Se pierde el inicio de Liga.

Álvaro Valles, en mayo de 2024, en su último partido de amarillo. / LA PROVINCIA / DLP

Adri Suárez, alumno aventajado de Mariano Barbosa, se enteró ayer del fichaje de José Antonio Caro Díaz 'Churripi' por una llamada de su agente. Su futuro es una incógnita al convertirse por efecto sorpresa en el tercer arquero. Lo conveniente, para que compita y crezca tras un año en blanco, es que juegue y salga cedido. Está representado por la agencia AS1, la misma que defiende los intereses de Cristian Gutiérrez -que también llegó en esta ventana de fichajes-, Essugo o Saúl Coco. 55 días después de la presentación de Adri Suárez, se anuncia a Churripi.

Cuatro porteros en 418 días y una pareja, Dinko y el onubense, como elegidos para la aventura del ascenso. Y una incógnita: ¿Qué pasará ahora con Adri Suárez?