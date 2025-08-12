La UD Las Palmas ata al meta Churripi y debe sacar a Adri Suárez

Un ilustre como Churripi en el instante más inesperado para la portería de la UD –que parecía cubierta con Horkas, el terorense Adri Suárez, presentado como segundo refuerzo de la regeneración el 8 de julio, y Killane–.

José Antonio Caro Díaz (La Palma del Condado, Huelva, 31 años) llega libre tras rescindir hace escasas fechas con el Cádiz CF, club que se midió a Las Palmas el pasado 24 de julio en el campo de golf del Fairplay Golf & Spa Resort de Benalup-Casas Viejas.

Churripi, apodo del onubense, hizo carrera en el Burgos para alcanzar los 97 duelos y se hizo eterno en noviembre de 2022 al batir el récord de imbatibilidad de Abel Resinos y dejarlo en 1.294 minutos imbatido en la esfera profesional.

Pulverizó un registro de casi tres décadas y anteriormente disputó tres partidos en la máxima categoría con el Valladolid. En el club gaditano, solo jugó cinco duelos.

Suárez conoció el lunes la noticia a través de su agente y hoy mantendrá una conversación con Vicente Gómez, miembro de la dirección deportiva.

El arquero de Teror no jugó los dos últimos partidos ante el CD Tenerife y su situación ya despertaba cierto recelo –en cierta similitud con Adam Arvelo, que se presentó el mismo día que Adri como refuerzo y que apunta al filial o a jugar a préstamo en un Primera RFEF–.

Churripi firma por un año y aterriza el martes por la mañana en la Isla, para ser presentado a las 12.30 horas. En relación al futuro de Suárez, es una incógnita pero habrá que buscarle salida para que se forme y curte en la esfera profesional.

Tiene vínculo hasta 2029 y con 20 años un futuro de oro por delante. Yepes, preparador de porteros, llegó a afirmar que contaba con la ilusión de llevar un arquero grancanario a las inferiores de la Selección como ya hizo con Josep Martínez –ahora en el Inter–.

Churripi es el undécimo fichaje tras Adri Suárez, Adam Arvelo, Cedeño, Sergio Barcia, Jonathan Viera, Jesé, Lorenzo Amatucci, Recobita, Cristian Gutiérrez y el serbio Milos Lukovic. Recordar que Killane está de baja por apendicitis.

Símil de la F-1

Y aún falta un artillero. Todo por los 23.000 abonados. A 20 días del cierre de mercado y a seis del estreno ante el Andorra, la UD de la regeneración entra y sale de boxes para ganar el Mundial del ascenso.

Tras acometer once fichajes, el presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso anunció el lunes, antes de oficializarse el fichaje de Churripi, negociaciones para incorporar a un delantero de campanillas. Luis García Fernández es el Hamilton de esta UD por la gloria. Y Ramírez el director de la escudería.

«En Segunda es importante que no nos metan muchos goles. Mi obsesión es la defensa. Estoy encantado de que el sábado solo encajamos uno; no que metimos tres. Espero que el Gran Canaria sea nuestro fortín», argumenta.

Mantuvo una reunión con Luis García y su dirección deportiva, encabezada por Helguera para pulir todos los detalles del proyecto. Meterle mano al bólido. «Tras el derbi nos reunimos con el cuerpo técnico y dirección deportiva para tomar decisiones en función de las conclusiones de la pretemporada (...) Cuando el coche entra en boxes, el piloto [Luis García] dice que está bien, el coche le queda esto, vuelve a boxes...De aquí al final del mercado [1 de septiembre], la idea es tener el mejor equipo que podamos confeccionar (...) No podemos decepcionar a 23.000 abonados».

Viene más metralla. «Estamos arreglando el coche, buscando que sea más competitivo (...) Serán dos delanteros [Lukovic y uno más experimentado]». Sobre la operación salida: «Está controlado. Llega un delantero que no ocupa ficha profesional [Lukovic] y la idea es clara en relación a los que no estarán».