Jaime Mata hace las maletas y rescinde con la UD Las Palmas

Jaime Mata no va a continuar vistiendo la camiseta de la UD Las Palmas. El delantero madrileño llegó a un acuerdo con la entidad insular para rescindir su contrato, que había sido ampliado por un año más al jugar 30 partidos la pasada campaña en Primera División, y ya hizo las maletas para abandonar la Isla.

Se acabó el martirio de Mata en la Unión Deportiva. Después de una pretemporada nefasta, la dirección deportiva junto con la opinión de Luis García, consideró que hay que dejar hueco a otros delanteros. Así, tal y como anunció el presidente Miguel Ángel Ramírez, llegará Milos Lukovic y otro delantero más, teniendo en cuenta que tienen que aligerar aun más la zona de ataque.

Deja la UD sin anotar un solo gol liguero, los cuatro de Copa contra el Ontiñena y un recuerdo de muchas ocasiones falladas la pasada temporada

Pone punto y final Mata a su relación con Las Palmas sin haber sido capaz de anotar un solo gol en Liga, dejando el recuerdo de los cuatro tantos firmados ante el Ontiñena en la primera ronda de la Copa del Rey de la edición pasada en un partido en el que pudo haber sumado más de no fallar tantas ocasiones manifiestas.

Fallos y más fallos

Errores que acumuló durante el campeonato liguero y que se encargó de dejar patente en el último choque ante el Espanyol, cuando una vez más se quedó solo delante de la portería contraria y fue incapaz de batir al ahora cancerbero del Barça, Joan García.

Fallos y fallos, como los que también perpetró esta pretemporada con los amistosos en Marbella y que le puso la guinda con el último penalti fallado en la tanda final del Trofeo Teide y que permitió que el Tenerife se quedara con el torneo en su casa.

De esta forma y sabiendo que el club quería hacer hueco con su salida, Mata ya se ha despedido de sus compañeros e incluso ya abandonó los grupos de whatsapp del colegio en el que estaban sus hijos.

Al jugador se le pudo ver en la ofrenda floral a la Virgen del Pino en la Basílica de Teror. Salió de los últimos jugadores desde la guagua que llevó al equipo a la Villa Mariana y se sentó junto a Kirian Rodríguez, ambos en solitario, en un banco en el interior de la iglesia.