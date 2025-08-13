Luis García e Ibai Gómez, novatos en los banquillos y catedráticos en el verde

Novatos empíricos y de vanguardia con 555 partidos jugados en Primera. El valor de la experiencia con tres entorchados (una Copa del Rey y dos Supercopas de España). Los rostros de la contienda de las pizarras mágicas.

El UD-Andorra del domingo del Gran Canaria, que alza el telón liguero (20.30 horas, LaLiga TV Hypermotion), deja un cruce de estrategas novatos con únicamente 25 encuentros en el mundo profesional y un ascenso a Primera RFEF con el Arenas de Getxo. Luis García Fernández (Oviedo, 44, años) es el líder espiritual de la regeneración de la UD de los once fichajes.

En su expediente, once duelos dirigidos en Primera y catorce en Segunda con el RCD Espanyol. Tratará de sorprender a un discípulo y admirador del credo de Marcelo Bielsa como Ibai Gómez (Bilbao, 35 años). El exfutbolista del Athletic Club porta el timón del Andorra, un recién ascendido con Gerard Piqué en la presidencia. Dos amantes de la posesión y de un fútbol puro.

Ibai Gómez, máximo responsable técnico del FC Andorra. / LP/DLP

Lo mamaron en la competición y en sus 24 temporadas de profesionales en el césped. Luis García ganó una Copa del Rey (Espanyol) y alcanzó un total de 329 duelos disputados en la máxima categoría.

Le marcaron Ernesto Valverde, Cúper, Pochettino, Lotina o el catalán Tintín Márquez. Para Ibai, el balón y el protagonismo tampoco se negocia. Profesa devoción por el método Bielsa. Jugó una década en el Athletic y luego desfiló por el Deportivo Alavés y Dépor. Tiene en su curriculum el dato de los 226 pulsos disputados en Primera.

El ovetense prioriza en el poder de la idea. Lo aprendió de Tintín Márquez y recurre una y otra vez a la Copa de Asia conquistada en 2024 con Catar. El padre futbolístico del nuevo Setién de la UD. Con Recobita, Fuster, Ale García, Enzo, Cedeño y Gil, debe imponer la estética a la resistencia del Andorra, que contabiliza un desliz en su única visita a Siete Palmas –con Eder Sarabia en el banquillo de la Tricolor–. Ibai hereda la metodología de Marcos Llorente, jugador del Atlético, con el que coincidió en las filas del Deportivo Alavés.

‘Earthing’ y hamburguesas

Baños con agua fría por la mañana, earthing –práctica de salud alternativa que consiste en hacer contacto físico directo con el césped o usando productos conductores especiales, luces rojas, gafas amarillas y rojas, que ayudan a filtrar la luz azul entre otros beneficios– y regentan un restaurante de comida sana como el Naked & Sated.

Luis García, por su parte, se fundamenta en su equipo técnico y en la informática. Adora la pesca y es devoto de la Virgen de Covadonga. Sorprendió con una línea de tres centrales ante el Tenerife. Convence desde la palabra y jugó un rol clave en la recuperación de Gil.

Se las verá con Ibai, que recibió de Bielsa un pen drive con los ejercicios de entrenamiento de los dos cursos en Bilbao (de 2011 a 2013). Lo más curioso, es que Ibai estuvo cerca de jugar en la UD. Ahora pisa el Gran Canaria con un Andorra descarado, que se lanza directo a la yugular. Un fútbol sin complejos, que tiene su réplica en la pizarra del revolucionario pío pío.