Ramírez: "Lukovic ya está aquí pero no sabemos si podrá jugar el domingo"

Milos Lukovic ya está en Gran Canaria. Así lo ha confirmado el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en el acto institucional celebrado en Teror. "Falta que llegue un documento", expresó al ser cuestionado por si jugará el próximo domingo ante el Andorra.

Sory Kaba fue otro de los nombres propios, que durante la pretemporada no ha contado con minutos. "Tenemos posibilidad de sacar a Kaba, pero el entrenador cuenta con él. Quedan dos semanas y media para que cierre el mercado y cuando finalice, sabremos la plantilla que tenemos", expresó. Sobre Adrián Suárez, el presidente comentó que será el tercer portero, aunque no tendrá la ficha del primer equipo.

Con el anuncio del precio de las entradas de cara al encuentro de este domingo ante el Andorra, Ramírez explicó que se ha hecho con la intención de dar valor al abonado. "El que no se abona que pase por taquilla. Una cosa es el abonado que se entrega a ti y tiene un precio razonable en la categoría, y otra cosa es el que quiere ver fútbol; ese que pague el precio de la entrada", sentenció.

Con todas las fichas libres para inscribir a los jugadores que ya están y los que vayan llegando, el presidente del club pidió los pies en el suelo a la hora de hablar de un hipotético ascenso. "No podemos hacer un equipo creyendo que va a volar. Ni siquiera en enero se consigue la permanencia".