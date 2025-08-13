El 'tribunón': la Tribuna VIP para no abonados para ver el UD Las Palmas-Andorra vale 135 euros, 100 más que hace dos años en Segunda
La entrada de mayor pedigrí para el estreno liguero para no socios vale igual que la renovación de un abono de adulto para Curva Central
El precio de la ostentación o un producto fuera de mercado. La Tribuna VIP de los 135 euros para ver el UD Las Palmas-Andorra de la primera jornada de curso 25-26 en Segunda División. El precio de la localidad supera en 100 euros el coste de la misma localida para un partido de Segunda entre Las Palmas y el CD Leganés de la temporada 22-23 -la última con presencia en el universo de plata-. En aquella ocasión, de cara a la disputa de la quinta jornada, que se disputó un 9 de septiembre de 2022, y los precios para no socios era de Tribuna VIP por 35 euros, así como los 28 de la Tribuna Especial, 25 en Tribuna, 18 en Sur y 12 para Curva-Naciente en la categoría de adulto.
De cara el debut liguero de la 25-26, para alentar al cuadro de Luis García Fernández, los precios para los abonados son de 135 euros para la Tribuna VIP, así como 75 para Tribuna Especial y 64 para Tribuna. En relación, a la grada Sur, presenta un coste de 43 euros y 35 en Curva. En Naciente, se queda en 24 euros. La UD cuenta con 23.000 abonados, cifra récord en su historia en Segunda División. Ya acaricia la frontera histórica de los 25.000 que se registró en la 23-24 y 24-25 en Primera.
El 'tribunón' de los 135 euros para VIP supera el coste de la renovación de un carné para Curva (100) y de Naciente (100). Se queda a 15 euros del coste del carné para Curva Lateral (150).
