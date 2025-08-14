Álex Suárez sobre el juego de Luis García: "El camino que le gusta al míster nos gusta a nosotros"

Nueva temporada, cambios en la plantilla y la misma ilusión de siempre. La UD Las Palmas se estrena en la categoría de plata con el sueño de volver a la cima y escoltada por un ejército de casi 23.000 abonados. Aunque hay muchas cosas que han cambiado, otras siguen estando en su sitio, como Álex Suárez, que este curso afronta su séptima temporada y en la que espera seguir teniendo el brazalete de capitán. "Creo que sigo siendo uno de ellos. Hoy es la foto de los capitanes, si no salgo en ella me preguntan", expresó entre risas.

La primera rueda de prensa del curso llevó su nombre, a las puertas del partido con el Andorra en casa y con la confianza que durante la pretemporada les ha brindado Luis García, un técnico que apuesta por el estilo del equipo. "Trabaja cosas que son familiares para nosotros de toda la vida. Nadie va a descubrir que nos gusta el toque, que nos gusta tener la pelota", explicaba Suárez al ser cuestionado por el míster.

"Que una vez perdamos la pelota, tenemos que ir a la presión tras pérdida, que creo que en ciertos momentos hemos perdido eso y creo que ahora la estamos recuperando. El camino que le gusta al míster nos gusta a nosotros: ser protagonistas con la pelota y a partir de ahí tener variantes para no ser previsibles".

Dejarse el alma y ayudar a los jóvenes

El papel de Álex Suárez como capitán y también como veterano en el equipo no será otro que disfrutar con el balón y ayudar a los jóvenes, llevando por bandera la humildad que le ha caracterizado estos años atrás. "Vengo a entrenar. Cuando el míster me ponga voy a intentar dejarme el alma. Son muchas temporadas ya y tengo un poquito más de experiencia. Voy a intentar ayudar también a los jóvenes para que vayan creciendo".

Álex Suárez junto a la encargada de prensa de Ahembo / LP/DLP

Su reciente renovación hasta 2028 también le ha dado un plus de motivación para afrontar el nuevo curso. Un año del que tiene la certeza que va a salir bien, tal y como reiteró en varias ocasiones. "La negociación fue fácil. Soy de aquí y todo el mundo sabe lo que siento por el club. Tenemos un equipo muy joven, a los que hay que enseñarles lo que es la Unión Deportiva y seguro que entre todos va a salir muy bien", indicó.

Durante el acto institucional celebrado ayer en la Basílica del Pino, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, quiso ser prudente a la hora de hablar del ascenso. Álex Suárez también quiso seguir esos pasos, aunque dejó claro que el objetivo principal es volver a la Primera División. "Hay que tener mucha humildad. Segunda es muy larga. Lo hemos visto, el que parece que en diciembre esta ascendido al final ni se mete en Playoff. Hay que ir con los pies bien puestos. Primero los 50 puntos y a partir de ahí mirar otra cosa como hicimos la otra vez que subimos".

Una combinación que "saldrá bien"

De esa plantilla que logró ascender no queda mucho, y las similitudes son escasas. En 2023, había muchos jugadores que venían de Primera y que tenían experiencia, y ahora la UD es una plantilla en la que las nuevas generaciones han salido a flote. Sin embargo, no preocupa a Álex Suárez, que ve este nuevo equipo como una oportunidad para que los 'platanitos' tiren la puerta abajo. "Hay una buena combinación de veteranos y jóvenes que va a ser muy buena", expresó convencido.

Y hablando de tesoros, el más valioso de la UD Las Palmas es la afición. Con un récord de abonados, Álex Suárez lanzó un mensaje de agradecimiento junto a unas disculpas disfrazadas. "Darles las gracias por confiar en nosotros. El año pasado las cosas no salieron bien y lo pasaron mal como nosotros. Nadie esperaba que pudieran dar esa respuesta y es una responsabilidad para nosotros que se vean contentos con nuestro trabajo".

Dejando la pretemporada atrás y a tres días para que ruede el balón de manera oficial en el Estadio de Gran Canaria, Suárez hace un balance de estos bolos veraniegos, en la que los resultados no contribuyeron. A pesar de ello, estos partidos ha ayudado a la entidad amarilla a recuperar un estilo que parecía haber perdido con Diego Martínez. "La pasada temporada hicimos un estilo de juego en el que no estábamos muy cómodos, pero creo que estamos recuperando esa manera. Nos hemos vuelto a encontrar con nosotros mismos".