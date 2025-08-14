Lukovic ya es jugador de la UD Las Palmas, a la espera de inscripción
El joven delantero serbio, máximo artillero en su país las dos últimas temporadas, llega cedido del Estrasburgo hasta 2026
La UD Las Palmas refuerza su línea de ataque con la incorporación de Miloš Luković (18/11/2005, Belgrado), tras el acuerdo de cesión alcanzado con el Racing Club de Estrasburgo hasta el 30 de junio de 2026.
El delantero serbio destaca por su capacidad rematadora, fortaleza física, instinto goleador, dinamismo, habilidad para desmarcarse en profundidad y eficacia en el juego de espaldas.
Internacional con Serbia en categoría Sub-21, Luković ha sido máximo goleador de la liga serbia en dos temporadas consecutivas: 2022/23 en Segunda División y 2023/24 en la máxima categoría.
Formado en el FK IMT Belgrad, club con el que se proclamó campeón de la Segunda División (2022/23), dio el salto al Racing Club de Estrasburgo en la temporada 2023/24, permaneciendo cedido en su equipo de origen. La pasada campaña defendió la camiseta del Heerenveen, también en calidad de cedido.
Acumula experiencia en competiciones como la Prva Liga Srbije, Omladinska Liga, Super Liga Srbije, Eredivisie y Prva Liga Championship Round, en las que ha firmado un total de 53 goles a lo largo de su trayectoria.
