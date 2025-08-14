Viera y Sandro, nuevos escuderos para los capitanes Kirian y Álex Suárez

Los cuatro guardianes de la UD Las Palmas. Cuatro caras conocidas y la necesidad de portar el brazalete de capitán. Jonathan Viera, Álex Suárez, Kirian Rodríguez y Sandro Ramírez serán los encargados de velar por el conjunto amarillo dentro y fuera de los terrenos de juego de cara al próximo curso, tal y como ha dado a conocer el club en sus redes sociales. Una foto de familia en la que por primera vez entra Sandro Ramírez.

Ayer, durante el acto institucional de la UD Las Palmas en Teror, Viera fue el encargado junto al presidente de hacer la ofrenda floral a la Virgen del Pino, por lo que su figura como capitán era visible. Junto a él, Álex Suárez, que la pasada campaña ya lo lució y Kirian Rodríguez, que tras su recuperación se espera que sea uno de los fichajes de la temporada.