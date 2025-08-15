¿Con quién se asemeja Lukovic, el nuevo delantero de la UD Las Palmas?: "Si tengo que elegir a uno, a mi compatriota Mitrovic"

Milos Lukovic está preparado. Así lo ha explicado en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas, en la que además ha desvelado su ídolo en el panorama futbolístico: Cristiano Ronaldo. A sus 19 años, llega cedido al conjunto amarillo con la ilusión de "darlo todo" y "demostrar sus cualidades", esas que le han llevado a ser internacional con Serbia en las categorías Sub-21 y máximo goleador de la liga serbia durante dos temporadas consecutivas: 2022/23 en Segunda División y 2023/24 en la máxima categoría.

Lukovic con la camiseta de la UD Las Palmas / J.PEREZ CURBELO

Aunque tiene a Cristiano Ronaldo como ídolo, a la hora de tener un espejo y sentirse identificado con algún que otro delantero, Lukovic menciona a su compatriota serbio Aleksandar Mitrovic debido "a sus capacidades y definición con lo que respecta al gol".

"Estoy preparado para este reto y espero afrontarlo de la mejor manera", expresó en un inglés tímido. Llega a una UD cargada de delanteros, por lo que la competencia será grande a la hora de querer disputar minutos con Luis García. En su primer entrenamiento con el resto del grupo, Milos se percató de la cantidad de '9' que tiene el equipo, y quedó sorprendido con el nivel, sobre todo, de Sory Kaba y Mata.

Preparado para jugar

"No será fácil jugar porque tienen un nivel alto. Hoy en el primer entrenamiento con definición he visto que todos son buenos, como Kaba y Mata", expresó. Está preparado para jugar, puesto que tiene el particular rodaje de pretemporada hecho con el Racing Club de Estrasburgo, equipo del que llega en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026 sin opción a compra.

Esta semana, en su llegada al aeropuerto de Gran Canaria, el delantero serbio indicó que espera mucho de sí mismo, "como goles, buenos partidos y promocionar a Primera División". Además, su interés por la UD Las Palmas va más allá, puesto que Lukovic ya sabía la grandeza del club en España y la historia que le acompaña. "Vengo aquí para jugar y espero marcar muchos goles, nada más".