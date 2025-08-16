La previa: Luis García, 23.000 gladiadores y el arte de Recobita para iluminar la nueva era

El partenón del perdón. La UD Las Palmas de la regeneración, once fichajes y cinco de inicio ante el Andorra (mañana, 20.30 horas, LaLiga TV Hypermotion), comienza su maratón infernal de 42 kilómetros por la gloria del ascenso ante un recién ascendido. El cuadro de Luis García Fernández se presenta ante su parroquia con la obligación de gustar y pasar página del descalabro del pasado curso con el 'martinato'.

Barcia. / Carlos Diaz-Recio

Es el verano del pueblo y de la reconciliación con 23.000 socios. Con la mayoría de vacaciones, el dato de la afluencia es una incógnita, para una contienda en la que Jonathan VIera y Viti Rozada son baja por lesión. Se suman a las ausencias de Sandro Ramírez -que vuelve a finales de octubre y principios de noviembre-, así como con Kirian Rodríguez -que sigue mejorando tras superar un segundo cáncer-. Pendiente del OK de las licencias federativas, faltan Jesé y Lukovic, nadie puede ocultar que los amarillos son favoritos ante los de Ibai Gómez.

Imagen de las colas en las firmas de Viera, Jesé, Cedeño y Recobita. / ANDRES CRUZ

El estratega ovetense es el gran protagonista de una UD repleta de incógnitas. Gran parte de la pretemporada lucieron un sistema inamovible 4-2-3-1 hasta que llegó el derbi de la revancha ante el CD Tenerife en la Ciudad Depotiva de Barranco Seco. Fue una exhibición de los amarillos 3-1 con tres centrales (Barcia, Mika y Enrique Clemente) y dos laterales de largo recorrido (Marvin Park y Cristian Gutiérrez).

Recobita pugna con un rival del Tenerife en Barranco Seco. / Carlos Diaz-Recio

El percance muscular de Viti Rozada abre la puerta a Marvin, que no destaca por su podería y disciplina defensiva. La pretemporada de Mika y Barcia ha sido espectacular y Enrique Clemente, más allá de las dudas que mostró en el lateral zurdo, fue el segundo en minutos (318) y solo superado por Dinko Horkas.

Más allá de la duda de cuatro o cinco defensas, en la medular, todo pasa por Enzo y Cedeño -gana peso también la presencia de Lorenzo Amatucci por el panameño-. Por delante, los tres mosqueteros. Al son de Recobita y del renacido Gil. El caso del catalán es curioso, marcado por el ostracismo y el infortunio en la pasada temporada, no debutó en Primera. Solo jugó dos partidos de Copa de amarillo y lejos de Gran Canaria. Será por tanto, un año después de su fichaje, su presentación ante la afición 'pío pío'.

Min-su Kim y Lautaro de León

El Andorra, con algo más de un millar de socios, luce uno de los informes contables más modestos de la competición. Con Gerard Piqué de presidente, han caído un total de 15 fichajes. Tres llegan cedidos por el Girona, como es el habilidoso extremo coreano Min-su Kim, que jugó la final del ascenso a Segunda RFEF ante el San Fernando en El Tablero hace dos meses. Otro atacante como Jastin y el central Antal completan la nómina de cedidos del club de Montilivi. El ariete uruguayo Lautaro de León, que pertenece al Celta de Vigo y jugó cedido en la pasada temporada en el Mirandés, es otra de las atracciones del club del Principado. La plantilla del proyecto tricolor está valorado en 9,2 millones por los 42,3 kilos de la tasación del grupo de Luis García Fernández.

Jesé, ante León, en el derbi de la revancha. / Carlos Diaz-Recio

Pendientes de la salida de Mata y del final del 'culebrón Kaba', se busca otro nueve para completar el plantel. Van once fichajes por los catorce de la pasada temporada, que terminó en descalabro. El embajador de la factoría es Ale García -con licencia profesional- y su espadachines Iñaki y Valentín. El resto, del Rey Arturo a Sergio Ruiz, bajaron a Las Palmas Atlético. Aferrados al credo del pescador de la Virgen de Covadonga. Es la UD de Luis García, de defender una idea hasta el fin del mundo. Hasta el Museo Canario y más allá.