Álvaro Recoba se enamora de la UD Las Palmas: "Esto es muy lindo y hay que hacer historia"
El padre de Recobita y leyenda del Inter descansará en la Isla hasta el próximo 3 de septiembre: "Lo de cargar el apellido está acostumbrado, ya soportó mucha presión en Nacional"
Álvaro Recoba y su aterrizaje en el Gran Canaria. El exjugador del Inter de Milán y leyenda del combinado internacional de Uruguay llegó ayer a Gran Canaria y analizó el proyecto de la UD, en el que su hijo Jeremía Recoba es una pieza de oro. "Esto es muy lindo y lo importante es hacer historia, que te recuerden y salir bien de los sitios. Jeremía ha salido pronto de Nacional y ahora afronta un capítulo muy ilusionante en Las Palmas (…) Me parece una plaza ideal para él", valoró en la emisora oficial.
Recoba añade que estará en la Isla hasta el 3 de septiembre y muy pendiente de las evoluciones del '9' de la UD. "Las Palmas insistió mucho en su fichaje y está en el mejor escenario para mostrar todo su potencial". Además, deja la curiosidad que ya estuvieron en Gran Canaria durante un Fin de Año, unas vacaciones con su hijo bastante pequeño y cuando militaba en el Inter. El ahora entrenador, está sin equipo, detalla que el verde ejercerá de juez implacable.
"La verdad está ahí dentro; si sos bueno, sos bueno. Jeremía tiene condiciones y ojalá tenga mucha suerte (…) Tiene que luchar por el ascenso y para hacer historia. Mi hijo es muy solidario y luce una buena pegada". Y recuerda que sabe lo que es la presión. "Ya en Nacional tenía que convivir con un campo lleno y mucha exigencia (…) Es jugador desde los 4 años".
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- Esto es lo que ocurrirá este fin de semana cuando Gran Canaria se llene de música, paella y espuma
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- Una joven de 21 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a estafas en alquileres y entradas falsas en toda España