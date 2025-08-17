Diez jugadores de la UD Las Palmas saben el camino del ascenso

La visita del Andorra es la primera casilla de un camino laborioso en el que la experiencia juega un papel importante. En el plantel de Luis García Fernández, hay diez jugadores que conocen el camino mágico del salto de categoría, al menos en una ocasión. Enrique Clemente, Álex SuárezMarvin ParkEnzo LoiodiceKirian RodríguezPejiñoSandro Ramírez y Marc Cardona cuentan con un ascenso a Primera de amarillo y fue en la 22-23. A esa relación cabe Jonathan Viera Ramos, que también subió hace dos años y en 2015. Busca en esta campaña convertirse en el único jugador en los 76 años de vida de la UD con tres ascensos a la máxima categoría.

El décimo futbolista del plantel profesional amarillo que sabe lo que es subir es Sory Kaba –que lo logró con el Elche–. Además, Pejiño (también con el club ilicitano) y Marc Cardona (Osasuna) tienen dos en su expediente como Viera. Son diez futbolistas y trece saltos de categoría. Además, Iván Gil subió con el Andorra, rival de esta noche, de Primera RFEF a Segunda (2022). El mediapunta barcelonés cuenta con 99 duelos con el club del Principado en tres temporadas. Otro jugador de la UD con un ascenso a Segunda es Manu Fuster con el Albacete Balompié (2002).

Contar con diez jugadores que conocen al milímetro el valor y el precio de un salto de categoría conforma un elemento clave para la UD de Luis García Fernández. El estratega ovetense maneja un equipo con una media de 26,6 años, el mismo guarismos que en la 22-23, en el último vuelo a Primera. En relación a la media de edad del Andorra, es de 25 años.

El plantel que conquistó el último ascenso (2023) de segundo clasificado solo contaba con cuatro que sabían lo que era lograr esa meta como los citados Viera y Marc, así como Mfulu (que subió con el Elche en 2020) o Álvaro Jiménez (que lo logró con el Geta y eliminando al Tenerife en 2017).