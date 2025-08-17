Manual exprés de la nueva UD Las Palmas: Ramírez, en 'modo 21', Luis García y La Santina, lo que falta y lo que se va...

Ramírez se pone en modo 21 y Luis García Fernández activa la regeneración total -once fichajes, recuperación del toque por bandera y Ale García e Iñaki como príncipes de la factoría-. La UD de los 23.000 abonados arranca contra el FC Andorra en el Gran Canaria (20.30 horas, LaLiga TV Hypermotion) con el reto histórico de volver a la máxima categoría a la primera. Y no es una tontería. En sus 76 años de vida, que cumple el 22 de agosto, jamás logró besar la gloria doce meses después de la Apocalipsis. En esas dos orillas, entre la consagración, en busca del octavo vuelo a Neptuno, y la mesura, de ir centímetro a centímetro en el maratón infernal de las 42 jornadas, el presidente Miguel Ángel Ramírez cumple su temporada número 21 al frente de la nave. Efeméride en el verano del fichaje del ‘21’, que inicia su quinto ciclo de amarillo con el reto de aumentar su leyenda.

Jonathan Viera Ramos es el sexto máximo realizador del club pío pío (75 dianas) y puede alcanzar en este curso los 300 partidos (acumula 275 desde su debut el 28 de agosto de 2010). El Mesías subió en 2015 y 2023, junto a Ramírez, y ahora los dos, de la mano, tratan de besar la tercera Champions del Roque Nublo. Para esa misión, de alto riesgo, once contrataciones y la apuesta light por la cantera.

Solo el atacante Ale García cuenta con licencia profesional de la factoría, al que cabe sumar la presencia del mediocentro Iñaki y del lateral diestro Valentín Pezzolesi. Adri Suárez queda relegado a tercer meta, tras el fichaje de Churripi, y en el particular Juego del Calamar, Diego Martín, Josito, Sergio Ruiz, Sergio Viera o el Rey Arturo se han caído del casting de la fama -esos cinco forman parte de la disciplina de Las Palmas Atlético-. Con el tonelaje lleno de la ilusión, Luis García Fernández (Oviedo, 44 años) es el auténtico protagonista. El pescador de la Virgen de Covadonga debuta a lo grande con su idea revolucionaria. Obsesionado del proceso, conforma la mejor noticia.

Con solo 25 partidos dirigidos entre Primera y Segunda con el RCD Espanyol -luego voló a Catar para formar parte del equipo de Tintín Márquez en el combinado asiático y luego en solitario como puente con el aterrizaje de Julen Lopetegui-, en su expediente hay 329 duelos jugados en la máxima categoría y una Copa (2006). Con ustedes, la primera gran diferencia. Luis García no es Diego Martínez y tampoco Xavi García Pimienta. El cambio en el estilo es revolucionario y en el trato con el jugador. Dialogante, comprensivo y atento, ha logrado encauzar el aterrizaje y consolidación de Viera y Jesé Rodríguez. Además, conforma un espejo para los entrenadores de la base y el mejor aliado de Luis Helguera. No es fácil la tarea, tras el fracaso en la gestión del vestuario de Martínez y los pobres números de Luis Carrión -cero victorias en las primeras nueve jornadas de la pasada edición liguera 24-25-.

Mutación radical

Dos victorias en las veinte jornadas en 2025 y un descenso con tintes catastróficos con el martinato. Nadie vio vener las señales de un proyecto que olía a muerto desde el empate ante el colista a Valladolid en el Nuevo José Zorrilla -28 de febrero-. Consumada la deshonra, llegó el pescador Luis García. En pretemporada, solo una victoria ante el CD Tenerife en el derbi de la revancha en Barranco Seco -la segunda parte del clásico de las vallas voladoras-, pero síntomas de la revolución con Gil como príncipe de la resurrección. En la nómina de contrataciones, más allá de Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, llegan Adri Suárez, Adam Arvelo, Sergio Barcia, Edward Cedeño, Lorenzo Amatucci, Recobita, Cristian Gutiérrez, José Antonio Caro Churripi y el ariete serbio Milos Lukovic. Y se busca un pistolero con licencia profesional, que forzaría la salida de Jaime Mata, al que ya se le ha comunicado que no entra en los planes del proyecto de la regeneración total.

El peso de la experiencia

En relación al último ascenso de 2023, en aquel curso había una media de edad de 26,6 años en el plantel grancanario. Solo cuatro futbolistas -Nuke Mfulu, Marc Cardona, Jonathan Viera y Álvaro Jiménez- conocían de primera mano lo que era subir y aportaron las claves de esa fórmula mágica. En el vestuario de Luis García Fernández, se clona el dato de la media de edad (26,6), en esa relación de 30 futbolistas, pero con un matiz notable:ocho han subido al menos en una ocasión. Kirian Rodríguez (1), Sandro Ramírez (1), Álex Suárez (1), Sory Kaba (1), Enzo Loiodice (1) y Pejiño (1). Marc (uno de amarillo y otro con el Mallorca) y Viera (2) completan la relación de veteranos del Vietnam con la ecuación mágica del Santo Grial. La UD figura en las quinielas y encara la situación desde el grado máximo de mesura. El nuevo escenario económico ofrece reducciones de ingresos drásticas como en el apartado de los derechos de TV. Hay un descenso del 76,4%, se baja de los 40 a los 9,9 millones. Aparece el rescate de LaLiga para equipos descendidos (sobre los diez millones) y los patrocinios también descienden (pasan de doce kilos a 4,8). En el apartado de los abonos, a pesar de acariciar la cifra récord de los 23.000 carnés, el guarismo a ingresar también baja de forma dramática: de once millones a cinco. Es el ecosistema monetario de recesión, que se cruza con una ilusión desmesurada -

Los fichajes de los viejos rockeros Viera y Jesé han dejado imágenes de locura y devoción casi religiosa. En el acto de las firmas de la dupla galáctica, que estuvieron acompañados por Recobita y Cedeño, se desbordaron todas las previsiones -desfilaron más de tres mil simpatizantes en dos horas de pasión sin límites-.

Bajo la Vieramanía y la Jesemanía, cabe reseñar la Recobitamanía. El hijo del Chino Recoba ha caído de pie. Fabricó el toque de espuela en Tenerife en el derbi de las vallas voladoras. Su primer gota de fragancia prohibida. Con el Mundial 2030 en el horizonte -el Gran Canaria sufrirá un lifting de 100 millones-, Luis García quiere vestirse de Pimienta, Herrera y Kresic -los tres arquitectos de oro de este siglo- ante los 23.000 jueces. Una UD que vuelve al toque y a la esencia setienista. Con el espíritu de Quique Setién y Viera como emperador. Jesé busca su primer ascenso y que vale más que sus dos Champions con el Madrid.

Por ‘Kirian Koraje’

Con la venta de Moleiro por 16 millones al Villarreal, y pendientes de la recuperación de Sandro Ramírez -operación de rodilla y que estará para noviembre-, todas las miradas están puestas para esa faceta de creación y realizadora en Kirian. Tras superar su segundo cáncer, hizo la pretemporada y trabaja con el grupo con total normalidad. Falta su regreso y la ovación del partenón de Siete Palmas. Como a Viera, que regresa al teatro de los sueños, 685 días después de su último partido en la Isla (2 de octubre de 2023). Regeneración, orgullo y fe en el año 21 de Ramírez.