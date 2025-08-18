Luis García: «Valentín es un grandísimo jugador»

Un Luis García optimista pese al empate de la UD Las Palmas con palabras de apoyo hacia Valentín Pezzolesi y Jaime Mata, las dos figuras que probablemente más lo necesiten. El técnico amarillo debutaba con un once que ya había probado, y una apuesta segura con la que para él podría ser el nueve de la UD.

«Tenemos que seguir mejorando porque es un grupo joven, pero yo me quedo con el gran esfuerzo de los jugadores. Han hecho una primera mitad muy buena donde hemos tenido situaciones para cerrar el partido».

Sobre el cambio de papeles en el partido, García lo señala a un cúmulo de situaciones: «el cambio de Manu Fuster, después se lesiona Iván Gil, la expulsión de Valentín… cuando entra el partido en esa locura es difícil pararlo. Es un punto que le tienen que dar mucho valor». La amarilla a Valentín, que fue una de las acciones que marcó el partido, el técnico lo ve como un aprendizaje para el canterano.

«Valentín es un grandísimo jugador. Es un peaje que nosotros sabemos y aceptamos como tal y que debemos pagar por nuestra gente joven. Seguro que le va a servir para mejorar», comentó.

Una de las decisiones en el once fue la de Ale García. Había apostado por él en pretemporada, lo volvió a hacer ante el Tenerife y repitió ayer, en la primera jornada. «Veo su entusiasmo, sus ganas de aprender, creo que tiene crecimiento, nos da cosas diferentes. Ha hecho un gran partido y ojalá sea el inicio de una buena temporada para él».

Cuestionado por las figuras de Jaime Mata y Sory Kaba, jugadores que están en la rampa de salida y que ayer no disfrutaron de minutos, Luis García alabó el trabajo de Mata, al que describió como «un profesional extraordinario, ejemplo de lo que tiene que ser un futbolista profesional, involucrado con su equipo y tratando de ayudar en todo momento.»

En cuanto a Sory Kaba, que ni siquiera figuró como convocado y que a pesar de estar inscrito en La Liga no tiene dorsal, el técnico expresó que se trataba de «una decisión técnica».