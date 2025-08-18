Parte médico de Gil y alivio en la UD Las Palmas: esguince de tobillo, un mes KO

El atacante barcelonés Iván Gil Calero, que tuvo que retirarse en ambulancia del Gran Canaria al Hospital Perpetuo Socorro, sufre un esquince de tobillo y estará de tres a cuatro semanas de baja. Apodado el renacido, por su gran pretemporada, el '8' sufrió un chasquillo en la articulación tras un lance del juego y dejó imágenes dramáticas. Tras ser examinado en el centro hospitalario capitalino, se descarta una fractura y todo queda en un esguince. En el empate de anoche que abrió la temporada de la regeneración, Gil mandó un balón al travesaño y dejó quiltates de su gran fútbol.

El futbolista amarillo publicó un mensaje esperanzador en su cuenta de X: "Buenas noches, afición. Lesión de tobillo . Tras las pruebas realizadas y según evolución, nos vemos en unas semanas. Muchas gracias por el apoyo", detalló el atacante que no pudo debutar en Primera en la pasada temporada ante la falta de oportunidades con Luis Carrión y Diego Martínez.

El pulso de ayer se encarrriló con un tanto tempranero de Ale García y luego llegó el empate del Andorra mercede a un autogol de Barcia. La entrada del canterano Valentín, en el costado derecho por Marvin Park, no valió para sostener a Jastin, que participó en la citada acción del 1-1 y luego llegó la roja del platanito.

Jesé y Viera siguen las evoluciones del equipo de la UD en el palco 17 del Gran Canaria. Detrás, el readaptador Jeser Cárdenes. / J.PEREZ CURBELO

Sandro, Jesé, Viera...

Gil se pierde los próximos partidos ante el Córdoba, Málaga, Burgos, Sanse y Leganés en el Municipal de Butarque. De cara a la visita del Almería (28 de septiembre), ya se podría valorar la vuelta de Gil, que se ha convertido en un activo capital en el ataque de Luis García Fernández, junto a Fuster, Amatucci y Ale García.

De cara al pulso en el Nuevo Arcángel ante el rival califa (próximo lunes 25 de agosto y desde las 20.30 horas), más allá de la pérdida de Gil, aún no hay fecha para la vuelta de Kirian Rodríguez. Sobre Jesé, no está inscrito, se quedó fuera de la relación de citados ante el Andorra por su falta de rodaje. También en pleno proceso de recuperación de su dolencia en la espalda, está Jonathan Viera Ramos. Sandro, que fue operado de la rodilla, estará para finales de octubre o principios de noviembre.

Pendientes del cierre del mercado (1 de septiembre), Lukovic tampoco ha sido inscrito. Ayer, Luis Helguera confirmó que "habrá un par de salidas y una llegada" para cerrar el plantel. Ya se han cometido once fichajes. Rostros como Kaba y Mata figuran en la lista de la operación salida. Ya so lo quedan 15 días para que concluya el culebrón del puzle de Luis García.