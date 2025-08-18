Ramírez y el fichaje imposible de McBurnie por la UD Las Palmas: "A Oli le respetábamos el contrato y quería venir, pero deciden los agentes"

Ramírez revienta los taquígrafos. La historia del fichaje imposible de Oli McBurnie. El presidente de la UD Las Palmas confesó que el ariete escocés, ahora en las filas del Hull City de la Championship, no estiró su ciclo de amarillo por la agencia de representación internacional que lo lleva (Stellar Group). "Es un tema de representantes, teníamos a McBurnie para esta temporada con Las Palmas. El jugador te cuesta un dineral y el representante se lleva una pasta. Al agente no le iba a pagar lo que le dimos en Primera (...) A Oli le respetábamos el contrato de Primera en Segunda y él quería venir, pero deciden los representantes. Y van donde más pasta les dan. Queríamos hacer una apuesta por él, pero fue una decisión de su empresa de representación internacional". Además, aportó su juicio sobre el empate ante el Andorra en el estreno liguero.

Ramírez, en el palco del Gran Canaria, escoltado por Aridany Romero y Carolina Darias. Detrás, Antonio Suárez, Rafael Méndez y Patricio Viñayo, durante el minuto de silencio por Zeben. / J.PEREZ CURBELO

En relación al empate ante el Andorra, aplaude la primera media hora y recuerda que faltaban jugadores importantes. "La veteranía no estaba en el terreno de juego, ese día que se mezcle el talento joven con experimentados como Sandro, Kirian, Viera o Jesé, pues ya veremos. El delantero Lukovic se incorpora esta semana (...) Hay que tener paciencia, el Elche y el Oviedo en la 5ª jornada estaban en descenso y luego subieron. La primera parte fue bastante buena y gozamos de seis ocasiones y dudo que el gol anulado a Ale García fuese fuera de juego. Es cierto que el rival luego nos sometió y que el tanto del Andorra llega en una jugada desgraciada. Hay que analizarlo todo con tranquilidad y ser rigurosos con el diagnóstico".

Miguel Ángel Ramírez posa con la familia de Zeben, como son sus padres Arminda González y Álex, así como su hermano Jacomar. / LA PROVINCIA / DLP

Atiza a los pesimistas: "Por no lograr la victoria en el estreno ahora todo es un desastre. Lo importante es puntuar, si no puedes ganar, no pierdas (...) El fútbol de los primeros 25' fue espectacular y luego otro dato, acudieron más de 19.000 espectadores y contamos con 23.000 abonados. Presenciamos 25-30 minutos espectaculares, pero debe durar todo el partido. En el segundo acto, perdimos energías; los cambios no mejoraron. Creo que no recuperamos la energía", valoró el mandatario en los micrófonos de Radio Las Palmas y en el programa Zona Deportiva.

De una a dos salidas

Restan catorce días para el cierre del mercado y habrá movimientos. "Ale García está en el punto preciso de madurez y fue la gran noticia. Habrá una o dos salidas y no sé si habrá alguna entrada". Insiste que Mika se queda. "No lo vendemos pero no nos lo compran". Se defiende de su cambio de parecer en el 'caso Viera'. "Las estrategias son internas; nos dedicamos a hacer fútbol, tenemos nuestra propia estrategia y lo que es público es hablar del partido, si te gustan los fichajes...Pero las estrategias son internas y siempre en beneficio exclusivo de la UD Las Palmas (...) Queremos que la cantera sea protagonista. Luego está el caso de Valentín sale 10 minutos, nervioso, dos amarillas (...) Es el peaje que tenemos que dar. A Coco también le pitaban y criticaban y luego mira. Valentín será un gran futbolista, un chico de futuro. Creemos en el talento de nuestra gente, hay que mezclar la veteranía de jugadores consagrados con los chicos nuevos".

Esa mezcla de los Viera, Jesé, Sandro y Kirian con los platanitos los considera claves para el éxito. "Llevo muchos años en esto y sé lo complicado que es la categoría. De los 21 años que llevo en el acargo, quince son en Segunda. Soy un veterano en Segunda y creo que necesitamos veteranía de la casa, que conocen nuestra cultura, afición e idiosincrasia".

Sobre los números de Jesé tras dejar la UD, advierte que "no es lo mismo jugar en tu casa que en sitios hostiles. El rendimiento del canario en su zona de confort es diferente; además son fichas asequibles y lucen un compromiso claro. Es bueno tener a gente que quiera coger el balón, que tengan ese valor. Que digan cuando la cosa pinte mal: 'Chicos ahora tranquilos', vamos a tener el balón'. Eso solo te lo da la veteranía". Aclara la razón por la que Viera y Jesé no fueron inscritos. "Los TPI [Transfer Internacional] no nos han llegado ya que jugaron en Tailandia. Tampoco el de Lukovic, pero estarán todos inscritos. Jesé y Lukovic estarán para Córdoba y con Viera, que tiene molestias, hay que esperar".