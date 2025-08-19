Capitán Álex Suárez: la primera víctima de la regeneración de Luis García en la UD Las Palmas

El primer señalado por la regeneración -más allá del descarte de Adam Arvelo por decisión técnica- es una pieza de jerarquía. Álex Suárez, capitán en doce contiendas en la pasada temporada 24-25 y que forma parte del cuarteto de mosqueteros del brazalete para la actual 25-26, permaneció inédito en el estreno liguero en el Gran Canaria en el UD-Andorra.

Luis García Fernández se decantó por Marvin Park, Barcia, Mika, Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez -de extremo- y en el 70', activó la entrada de Valentín Pezzolesi por Marvin Park (que sufrió unas pequeñas molestias). Viti Rozada se cayó de la convocatoria por lesión.

Suárez dialoga con Mata y Marc Cardona, en los minutos previos, al inicio de la última jornada entre la UD y el Andorra. / J.PEREZ CURBELO

En el lienzo de esa sustitución generó algo de desconcierto en la banda, Suárez estaba listo para entrar pero finalmente se optó por la velocidad del canterano del '27' para tratar de frenar a Jastin -que saltó en el 60' por Nieto en las filas del club tricolor-. Valentín vio la amarilla en el 76 y fue expulsado en el 90 por la segunda amonestación. En la acción de la primera cartulina, llegó el 1-1 por el autogol de Barcia. Tanto Luis García como el presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez han salido en defensa del platanito. "Es el peaje que se debe abonar por nuestra apuesta por la cantera". Para el estratega ovetense, será un futbolista que dará mucho que hablar en el futuro. "Es un grandísimo jugador".

Suárez, junto al delegado Rubén Fontes, y el preparador físico de la UD, Marc Giménez. / J.PEREZ CURBELO

¿Es Suárez es el octavo defensa? Junto al central de Tamaraceite, Herzog tampoco participó. A sus 32 años y tras renovar hasta 2028, es uno de los capos de la caseta. Contabiliza 161 partidos con la elástica amarilla y en las dos últimas temporadas en Primera alcanzó los 62 partidos -2.469' en la 24-25 y 2.569' en la 23-24-. A las órdenes de Pimienta y en la máxima categoría, jugó doce de central y 18 de lateral derecho. Con Luis Carrión y Martínez, 26 de central y cuatro de lateral derecho -Viti Rozada fue el elegido para esa demarcación-.

Suárez calienta junto a Recobita y Cedeño. / J.PEREZ CURBELO

Inscripción de Viera

El zaguero de Tamaraceite se quedó en el banquillo en Primera, en las dos últimas temporadas, diez partidos -cinco en cada edición liguera-. Ahora ya tiene la primera en el estreno ante el club del Principado. En un proyecto con once fichajes y que todavía sigue en construcción. Viera ya está inscrito y ahora solo faltan Jesé y Lukovic. Falta por resolver el 'culebrón Kaba', así como desatascar la situación de Mata, que no calentó en el estreno de la competición ante la formación del Principado.