La noche más mágica de la UD Las Palmas en el Insular: muchos ya se habían ido

En la historia del fútbol grancanario hay noches que se cuentan como leyendas, momentos en los que el Estadio Insular se convirtió en un volcán y la afición vivió lo imposible.

Una de esas veladas, ante el todopoderoso Real Madrid de los años ochenta, sigue grabada en la memoria colectiva: la remontada más increíble jamás vista en Gran Canaria, un 4–3 que transformó la desesperanza en euforia y que, décadas después, aún se recuerda como la noche más mágica del Insular.

1986

La fecha está grabada en la memoria amarilla: 29 de marzo de 1986. El Estadio Insular rugía, el Real Madrid de la Quinta del Buitre ganaba 1–3 y muchos ya daban el partido por perdido. En cuestión de minutos, la UD Las Palmas firmó una de las páginas más increíbles de su historia: del 1–3 al 4–3.

Aquel encuentro empezó virándose hacia el sueño. Narciso abrió el marcador para Las Palmas tras el descanso (1–0, 53’). Pero el Madrid respondió con contundencia: Cholo marcó dos tantos (65’ y 69’) y Butragueño, de penalti (76’), estiró la ventaja (1–3). Parecía un final escrito.

Entonces llegó la locura del Insular. En una ráfaga de cinco minutos, los amarillos dieron la vuelta al mundo del fútbol: Koke Contreras recortó (2–3, 81’), Fernando Santís empató (3–3, 83’) y Contreras, esta vez de penalti, selló el imposible (4–3, 86’). Tres goles que aún hoy se cuentan al detalle en cualquier tertulia de grada.

Muchos se fueron

Las crónicas recuerdan que muchos aficionados abandonaron el estadio con el 1–3, incrédulos ante lo que veían. Al día siguiente se enteraron por la prensa de que aquella “derrota segura” había sido una hazaña. La remontada prendió en el Insular como una mecha, con Juani provocando el penalti definitivo y el equipo atacando sin tregua por el costado de Gordillo, ya sin Camacho en el campo.

El contexto añade épica: aquel Madrid, líder de la Liga, tenía nombres como Hugo Sánchez, Santillana, Martín Vázquez, Gordillo y Butragueño con Luis Molowny en el banquillo. Eso es mucho decir, porque en Canarias decir Molowny es abrir una puerta a la mejor versión de la UD Las Palmas: fútbol de toque, cantera valiente y un Insular que empujaba como pocos.

Bajo su mirada, el equipo dejó de ser un invitado simpático para convertirse en protagonista, hasta rozar la gloria con el subcampeonato de 1968-69, y forjó una identidad que aún hoy se reconoce en la grada y en la calle.

Las Palmas, dirigida por José Antonio Ruiz Caballero, alineó a Pérez; Mayé, Juanito, Sergio Marrero, Javier Campos; Julio Durán, Chinea, Saavedra; Santís, Narciso y Contreras.

Clave para la permanencia

El 4–3 no fue solo un estallido emocional, resultó clave para la permanencia de la UD en aquella 1985–86, temporada en la que el Insular ya había vivido otra noche para la historia con el 3–0 al FC Barcelona (Narciso, Contreras y Santís). El Insular, una vez más, había inclinado el campo.

Con el paso del tiempo, ese sprint final se convirtió en mito. Las hemerotecas locales lo repasan como “la célebre remontada del Insular”, y los resúmenes de club y prensa subrayan la cifra mágica: tres goles en cinco minutos. No hay mejor resumen para explicar por qué, en Gran Canaria, basta decir “el 4–3 al Madrid” para que cualquiera te responda con una sonrisa cómplice.

Por eso, si alguna vez te preguntan por la noche más mágica del Insular, ya sabes qué contestar.