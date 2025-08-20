El delegado viral de la UD Las Palmas Fontes Peaky Blinders ya no es Peaky Blinders

El delegado más viral del fútbol español ha perdido la boina -por indicación del club-. Rubén Fontes Suárez ya no es un Peaky Blinders. El exárbitro y representante de la UD Las Palmas en la banda durante las últimas siete temporadas (desde 2018 tras reemplazar a Benito Morales) no lució el pasado domingo, en el estreno liguero ante el FC Andorra en el Gran Canaria, la prenda de la serie inglesa de TV.

La boina, que le llevó a protagonizar un capítulo del programa de TV El Día Después de Movistar + durante la pasada temporada o ser entrevisado en el Partidazo de la Cope con Isaac Fouto, se quedó en la taquilla. Fontes conquistó el 27 de mayo trofeo Luis Gil Torres como el mejor Delegado de Primera División. Luce la prenda en homenaje póstumo a su padre, que falleció de un ictus. Antes de perder la vida, le espetó que llevase la prenda mágica a Tenerife y llegó la victoria en un derbi en el Heliodoro 21 años después.

Luis García Fernández, junto a Rubén Fontes, el pasado domingo, en el Gran Canaria. / J.PEREZ CURBELO

La recomendación de sus superiores de la entidad grancanaria forzó la pérdida de la corona, que incluso había provocado una legión de imitadores en la Tribuna del Gran Canaria. "Se acata y punto, no busquen polémicas", valora de forma diplomática a su círculo mas próximo. Cuando saltó Luis García Fernández al terreno de juego, ya se apreció que Fontes no tenía la gorra mágica, que utilizó Sandro Ramírez en la previa a un Eibar-UD. Unas horas después, 'Sandrator' marcó en Ipurúa un tanto clave para el ascenso con Pimienta en la maratón de 2023 hacia la gloria.

Fontes se retrata con un aficionado, que también luce la boina de Peaky Blinders, antes de la disputa de un partido en la pasada Liga. / LA PROVINCIA / DLP

Fontes también se hizo con el galardón de Mejor Delegado de Segunda (2023). Así explicaba en la Cope la historia secreta de su boina y su homenaje a la figura de su padre. "Se lo expliqué a todos los delegados [tras recibir el premio el pasado mayo]. Hace cuatro años, mi padre sufrió un ictus en una isla en la que yo no estaba. A los canarios nos une el mar. Lo vi el jueves y yo jugaba un derbi con el CD Tenerife. Mi padre le dijo a mi madre que me diese la boina porque haría frío en La Laguna [enero de 2022]. Ganamos el derbi al Tenerife y no pude hablar más con él. Cuando llegué el domingo ya no estaba. La llevaré siempre por él". El majorero añadió que jamás abandonaría la UD por dinero. "Tengo un presidente [Miguel Ángel Ramírez] que no me ofrece tanto como el jeque, pero cuento con el ejemplo y el aprendizaje de que el respeto reinar ante cualquier situación. Así como la cordialidad entre clubes y CTA", valoró el exárbitro.