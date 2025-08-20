Jesé recupera el ‘10’ de Kaba y Viera está inscrito

El vuelo del ‘10’. De Sory Kaba a Jesé Rodríguez. El dorsal mágico lo portará el Bichito en el curso de la regeneración por tercera ocasión en su periplo de amarillo –las dos anteriores ocasiones fueron en las temporadas 16-17 y 21-22. El delantero guineano, por su parte, se queda en su particular limbo: está inscrito en LaLiga y carece de dorsal. Además, Jonathan Viera Ramos ya figura en la relación de futbolistas con todo en regla en la web de la patronal del balón. Solo faltaría hacer los deberes con Milos Lukovic (19 años). El ariete serbio contará con licencia de Las Palmas Atlético –más allá del ‘25’– y de esta manera se rebaja la masa salarial. En la pasada temporada, ya se practicó este proceder con dos jugadores que fueron capitales como Fábio Silva (pichichi con diez tantos) o el pivote Dário Essugo. Con las 25 fichas profesionales ocupadas, la entrada de un delantero forzaría la salida del citado Kaba o de Jaime Mata –al que se le comunicó hace una semana que no se contaba con él–. En el caso del artillero madrileño, figuró en la agenda del Andorra, rival de los amarillos el pasado domingo, pero el interés se esfumó. También figuró en la agenda del Zaragoza y ahora es una papa caliente para el proyecto –ante el Andorra no calentó y en la web de LaLiga luce el dorsal ‘7’–. Si viene un punta, debe salir otro con Kaba sin matrícula –solo queda libre el ‘25’–

Las 25 fichas ocupadas

Las 25 licencias profesionales están ocupadas: Horkas (1), Marvin Park (2), Mika Mármol (3), Álex Suárez (4), Enrique Clemente (5), Sergio Barcia (6), Jaime Mata (7), Iván Gil (8), Recobita (9), Jesé Rodríguez (10), Marc Cardona (11), Enzo Loiodice (12), Churripi (13), Manu Fuster (14), Juanma Herzog (15), Lorenzo Amatucci (16), Viti Rozada (17), Cedeño (18), Sandro Ramírez (19), Kirian Rodríguez (20), Jonathan Viera (21), Ale García (22), Cristian Gutiérrez (23), Pejiño (24) y un ‘25’ vacante. Con licencia del filial, figuran el meta terorense Adri Suárez (35), Valentín Pezzolesi (27), Iñaki (26), Adam Arvelo (29) o Arturo (37).

Sobre los jugadores que han lucido el ‘10’ en la UD en este siglo, Jesé Rodríguez toma el testigo de Moleiro, que lo lució en las últimas tres temporadas (desde la 22-23 a la pasada 24-25). Curiosamente, el tinerfeño lo heredó del Bichito –que lo portó en la 21-22 en un curso que terminó con bronca con Pimienta–. Luego lo portó Araujo (cuatro temporadas) y en la 17-18, la del descenso en la Apocalipsis Emenike, lo compartió con el marroquí Tannane, así como el delantero nigeriano. En la 16-17, Araujo y luego Jesé, que estuvo cedido por el PSG, fueron los dueños del ‘10’. Araujo (15-16 y 14-15), Apoño (13-14), David González (12-13 y 11-12), Jorge Larena (10-11 y 09-10), Siro Darino (08-09-05-06), Riaño (04-05), Tomás (03-04), Juan Carlos Socorro (02-03, 01-02 y la 99-00) y 00-01: Guojonsson (00-01). La relación de los artistas, los Maradonas amarillos en los que figuran héroes como Sergio Ezequiel Araujo, el Da Vinci del mágico 21-J, así como Alberto Moleiro, el artista de los 16 millones –cifra por la que fue traspasado al Submarino Amarillo cuando le restaba un año de contrato–.

Jorge Larena, David González o Apoño tuvieron que bajar al barro y Riaño lo lució en las catacumbas de la Segunda B. Así como Siro Darino, que subió al fútbol profesional (2006) con el ‘10’. Ahora le toca a Jesé, que lo llevó en el Bernabeú en el portentoso 3-3 con Setién como Spielberg de una oda a lo imposible. En la presentación del Bichito, el pasado 26 de julio, ya se le cuestionó por su ‘10’. Se limitó al comodín de que se deben respetar los códigos –lo tenía Sory Kaba–. «Veremos qué pasa, hay que respetar a los compañeros y la situación». Con el guineano, que subió con el Elche de Eder Sarabia en junio, buscando destino, el doble dígito vuelve a Jesé. Inscrito, como Viera, buscan su estreno dorado ante el Córdoba el próximo lunes.