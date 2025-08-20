¿Dónde está Recoba Padre? La ruta secreta de la leyenda del Inter y fanático de la UD Las Palmas por la Isla

Álvaro Chino Recoba, un grancanario más. Ron Arehucas, chocolatinas Tirma y visita guiada a la Ciudad Deportiva de Barranco Seco -el parque temático del sentimiento amarillo de los 22 millones-. La leyenda del Inter de Milán, campeón de la UEFA, dos campeonatos ligueros de Serie A, dos Copas de Italia y dos Supercopas, y del combinado de Uruguay, que presenció el UD Las Palmas-Andorra en la Tribuna del Gran Canaria, conoció de primera mano las oficinas y zona de trabajo del primer equipo. .

Jeremía Recobita, esta mañana, durante la sesión de trabajo en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Con Luis Helguera y Vicente Gómez como guías, tampoco perdió detalle de la evolución del entrenanamiento, en el que destacó la fiereza y potencia realizadora de Jesé Rodríguez. El Bichito está fino.

"Lo de lucir el '10' lo tiene extramotivado", valora un integrante de la caseta, en la primera sesión enfocada para batir al Córdoba (segunda jornada liguera, que se disputa el lunes y desde las 20.30 horas en el Nuevo Arcángel).

Ronaldo y Recoba, en el Inter de Milan. / LA PROVINCIA / DLP

Recoba firmó 233 partidos con el Inter de Milán y dirigió a su hijo Recobita en el Nacional de Uruguay. El entrenador busca nuevo reto profesional y también está asesorando a Jeremía a la búsqueda de una residencia en Gran Canaria. El '9' de la UD e hijo de la leyenda disputó 19 minutos el pasado domingo ante el Andorra.

Recoba, Ronaldo y Vieri festejan un tanto en el / LA PROVINCIA / DLP

Sorprendió su no presencia en el once titular y todo apunta a que jugará de inicio ante el Córdoba en la segunda jornada (con las cámaras de la TVC). Ante la baja por lesión de Iván Gil -un mes KO-, así como la de Viti Rozada, Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez, llega la hora de Jeremía. En su estreno ante el club del Principado, escoltado por Marc, Pejiño y Ale García, dejó destellos de magia, control y habilidad. El fichaje del uruguayo tuvo un coste de un millón.