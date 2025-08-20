El reto de Luis García: una ‘Súper UD’ sin fisuras

Luis García Fernández quiere estirar el fenómeno ‘Súper UD’. En los primeros 35 minutos del debut liguero ante el FC Andorra de Ibai Gómez, el cuadro amarillo completó un fútbol sublime, forjado entre la velocidad explosiva en la presión y en el arte con el pase milimétrico. Fue una avalancha. Tiro de Gil al travesaño, el rechace termina en las botas de Marvin que conecta con Fuster. El valenciano levanta la cabeza e introduce el balón de forma sutil en el corazón del área y Ale García dibuja el 1-0 con dos toques. Control y tiro cruzado.

El rival del Principado no sabía cómo frenar tal avalancha. En campo contrario, amenazando el jardín del meta Áron Yaakobishvili, había hasta ocho jugadores. Al goleador ‘22’, que fue discípulo de Fernando Torres en el Atlético B, cabe sumar la presencia de Marvin Park, Fuster, Iván Gil, Cristian, Lorenzo Amatucci y Enzo. Además, Barcia y Mika también se preparaban para subir al ataque. Un KO por acumulación de efectivos, estilo, idea y físico. Hasta que le duró la gasolina, Las Palmas firmó un primer acto primoroso, que evoca al fútbol total de Jémez en el inicio de la 10-11.

Con el estratega cordobés, en aquel frente ofensivo arrollador, jugadores del corte de Javi Guerrero, Álvaro Cejudo, Jonathan Viera, Vitolo y un renacentista como David González. Los laterales de aquella UD, Aythami Álvarez, que hizo el primer tanto en la victoria (3-2) ante el Nástic de Tarragona en el inicio liguero, y Carril se convertían en atacantes. Extremos con cianuro. Mensajeros de envíos urgentes para imponerse por sorpresa. Esa fórmula, la de acumular jugones, con dos balas en los costados –Marvin y Cristian–, le salió al a perfección a Luis García Fernández. Un primer tiempo que además contó con un mano a mano de Ale García que fue desbaratado por Yaakobishvili (cedido por el Barça). En el segundo acto, falló la presión y faltó oxígeno. Jastin fue una tortura y las tablas llegan en el autogol de Barcia tras una falta lateral de Imanol.

Sin el control del partido, vaselina de Enzo, gol anulado a García –antes del 1-1–, remate al palo del canterano (88’), tiro de Marc y la presencia de Recobita. Con 19 minutos –diez de juego y nueve de añadido–, el uruguayo dejó destellos y presenta su candidatura de oro macizo para ser titular el lunes ante el Córdoba en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (20.30 horas, Televisión Canaria).

Biblia ‘Luisista’ al desnudo

Tras un verano hitchcockiano, con toneladas de suspense, Luis García se ha mantenido firme en ese 4-2-3-1 que evoluciona a la línea con tres centrales –Barcia, Mika y Enrique Clemente–. El maño, central actuando de lateral, no pasa de la medular y Cristian Gutiérrez es un Bolt para ejercer de extremo. Enzo y Amatucci, el mejor, cortan y distribuyen. La línea siempre se ubica en la medular sin balón y se ataca en manada. Es una propuesta sumamente arriesgada, que exige mucho combustible físico. Cuando se acabó la bombona, Luis García tardó en hacer los cambios y se fue esfumando la ‘Súper UD’. Pero el estratega ovetense no esconde su fórmula de vértigo y quiere mantenerla durante los noventa minutos. Así tomará el Arcángel.

La puesta en escena del domingo evocó al ritmo salvaje de la partitura de Jémez en la 10-11 con Viera, Vitolo y Cejudo

El punto de partida deja del domingo en el Gran Canaria deja 42 duelos ganados, diez remates, dos a portería, un córner, cuatro fueras de juego, 345 pases, 129 balones perdidos, una única parada del meta del Andorra, 52 recuperaciones, 16 faltas cometidas y un 43% del control de la posesión.

Faltó pausa y veteranía. En ese punto también trabaja Luis García, que recupera a Jesé. Pendientes del OK de Lukovic, la idea es repetir once con Recobita por Gil detrás del guerrillero Ale García. Patentar una UD de autor, donde nadie es indiscutible. Con la primera víctima colateral –Álex Suárez–, la apuesta por Valentín fue tremendamente osada. Como la de poner a Ale García. Las cosas de un estratega que combina velocidad y osadía cuando solo ha podido utilizar un 60 % de los efectivos.

Convertir esos 35 minutos en 80 bien vale la primera victoria ante el Córdoba. Antes de la descomposición y el juego alocado, la UD fue un reloj. Una máquina de generar ocasiones con desborde y llegada múltiple. La idea ya está aquí. El proceso exige cambios a su debido tiempo y pausa.