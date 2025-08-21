El 'ahora sí carajo de Viera', listo para el estreno ante el Córdoba

Ahora sí, luz verde para la convocatoria de Jonathan Viera Ramos. El mediapunta y capitán de la UD Las Palmas está listo para debutar ante el Córdoba CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel el próximo lunes (20.30 horas, TVC) tras superar sus molestias en la espalda. El ‘21’ entrenó ayer con total normalidad y aún cuenta con cuatro días para potenciar su nivel físico.

Viera, durante el bolo en Benalup ante el Cádiz. / LA PROVINCIA / DLP

El genio de La Feria causó baja en los dos amistosos ante el CD Tenerife, el derbi de las valladas voladoras y el de la revancha, y fue descartado para el estreno liguero ante el Andorra. Ya está inscrito, al igual que Jesé Rodríguez, tras llegar el transfer internacional (TPI) -militaron en la pasada temporada en el Johor FC de Malasia-.

Jonathan Viera, durante el entrenamiento en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Con 265 partidos de amarillo y 75 dianas como sexto pichichi histórico, el último pulso con la UD de Viera se remonta al 8 de octubre de 2023 en La Cerámica ante el Villarreal (jugó los últimos quince minutos y estrelló un balón en el poste). Un encontronazo con Pimienta y las altas esferas del club provocaron una situación de máxima tensión que derivó en la renovación del barcelonés.

Producto de la buena racha del equipo, con un Kirian desatado y un Valles colosal, el capitán anunció su salida el 14 de diciembre de 2023. Vuelve a jugar 687 días después. Luego militó en el Almería, Khor Fakkan de Emiratos y el citado Johor de Malasia.

Con dos ascensos, Viera afronta su quinto ciclo de amarillo y ya fue coronado como capitán. Luis García Fernández lo considera capital por su liderazgo y veteranía. Lo ha elogiado de forma pública en las últimas comparecencias. Un discurso que va en la línea de la del presidente Miguel Ángel Ramírez. «Debemos juntar a los jóvenes con jugadores como Jony y Jesé».

El atacante de 35 años cobra el mínimo en Segunda (sobre los 90.000 euros), una cifra a la que cabe los 2,5 millones del último pago de la indemnización. De tal manera, que el ‘21’ es el mejor pagado de la competición de plata junto al también grancanario Yeremay Hernández. El artista fantasioso del Dépor percibe una cifra que supera los dos kilos por temporada.

Con 23.006 abonados, cifra récord en Segunda en los 76 años de historia de la UD, se ha desatado la ilusión por un proyecto que sigue siendo una incógnita. Viera solo ha jugado 18 minutos en pretemporada el pasado 24 de julio ante el Cádiz en Benalup-Casas Viejas. Su última actuación oficial se remonta al 11 de marzo con el Johor ante el Buriram United.

«Tendrá un acople progresivo, hay que tener especial cuidado para evitar recaídas», valoran desde el club. El ‘21’ llegó con la pretemporada iniciada -se perdió los primeros doce días de trabajo- y luego estuvo casi tres semanas al margen por la lesión en la espalda.

Por Enzo

La obsesión ganadora de Viera le empuja a pensar en el ascenso como única meta válida cerca de los 36 años. El segundo punto motivacional es que su hijo Enzo, que nació en 2017, pueda verle jugar de amarillo en el Gran Canaria. Hacer historia e ir entrando de forma progresiva en el puzle de Luis García. Un revulsivo con 75 goles y 155 partidos en la máxima categoría. Paciencia, experiencia y el caño del siglo. Atributos de pura magia.

Descarten a Viti y agujero en el lateral derecho

Casting abierto en el lateral derecho de la UD. De cara al pulso del próximo lunes en la segunda jornada, Viti Rozada sigue fuera de combate. Sin el asturiano, lateral y extremo, hay que esperar la evolución de Marvin Park, que abandonó el terreno de juego en la primera jornada en el 70’ por unas molestias. En principio, y tras la sesión de ayer, se cuenta con el exjugador del Madrid. En relación al canterano Valentín Pezzolesi está sancionado tras ser expulsado ante el Andorra por doble amarilla. Ya luego figura la opción del central Álex Suárez, que se quedó sin participar ante el club tricolor. En el resto del once, Dinko Horkas, Barcia, Mika, Enrique Clemente, Enzo, Amatucci, Cristian Gutiérrez, Fuster y Ale García.

Por el lesionado Gil, todo indica que Recobita disfrutará de su primera titularidad. Los amarillos buscan la primera victoria de la temporada y la tercera del año. Aún falta por inscribir a Lukovic, que se entrena con total normalidad. En relación a Kaba, su futuro está lejos de la Isla. Con contrato hasta junio de 2027, se le busca un acomodo como cedido -vuelve a sonar con fuerza el FK Sochi de la máxima categoría rusa-.

No cuenta en la nómina de francotiradores de Luis García Fernández, a pesar de lograr el ascenso con el Elche de Eder en junio (lo hizo junto a Pejiño). Sentenciado desde el verano como Cédric, que renovó y salió cedido al Vanspor FK -donde coincidirá con Benito-, está inscrito y no tiene dorsal. No fue convocado en el último duelo liguero ante el Andorra. La dirección deportiva busca un nueve para cerrar el plantel, lo que significaría acabar con doce adquisiciones. En el pasado curso, que acabó en descenso, se acometieron catorce fichajes en las dos ventanas.

Paralizada la salida de Mata

En relación a Mata, que ni calentó el domingo, luce el dorsal ‘7’. Se le trasladó que no contaba en el proyecto y que buscase nuevo destino. En este punto del verano, y a doce días para la finalización del mercado, su futuro está en el aire. No se descarta incluso que siga. Con Jesé, Sandro, Lukovic, Marc, Ale García y el que falta por venir, el madrileño tendrá poco minutos.