El feliz cumpleaños de la UD Las Palmas: desde Fábio Silva hasta Moleiro

La UD Las Palmas está de enhorabuena: no todos los días se cumplen 76 años. El club amarillo celebra su aniversario acompañado de su tesoro, los seguidores, y también de todas aquellas piezas importantes que a lo largo de estos años han pasado por la entidad amarilla. Personajes como Alberto Moleiro y Fábio Silva, que abandonaron el barco este verano en busca de nuevas experiencias deportivas, no han dejado pasar el momento para felicitar al club grancanario.

"76 años de historia UD Las palmas", escribió Silva en sus redes sociales, acompañado de una foto suya defendiendo el escudo, sonriente y aplaudiendo junto a la afición. Alberto Moleiro tampoco se quedó atrás y publicó una imagen en la que celebra, con un dedo hacia el cielo, el gol que le hizo al Real Madrid al inicio del pasado curso a la vez que felicitaba a la UD por su 76 cumpleaños.

Cuentas como la de LaLiga, o equipos como el CD Tenerife tampoco han dejado pasar la ocasión para felicitar a la Unión Deportiva. El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, hizo lo propio haciendo referencia a los que han pasado por el conjunto amarillo a lo largo de estos años: "Por quienes han defendido este escudo y por todos los que cada día hacen aún más grande nuestro club, ¡muchas felicidades y a por otros 76 años de historia y sueños por cumplir!", escribió junto a dos corazones azules y amarillos.