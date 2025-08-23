Luis García y la suplencia de Recobita en la UD Las Palmas: "Independientemente del gasto, hay un plan de partido"

Luis García no mueve su banquillo pensando en el dinero. Así lo ha dejado claro en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a la UD Las Palmas con el Córdoba (lunes, 20.30 horas, TVC) en el Nuevo Arcángel. Con la incógnita de Jeremía Recoba, que en el estreno del equipo ante en Andorra salió al verde en el minuto 80, García posiciona al futbolista como un jugador más de la plantilla.

“Independientemente del gasto que se haya hecho con el, a nivel técnico tenemos un plan dentro del partido y a partir de ahí hay jugadores que entran de inicio y otros que entran después y nos pueden ayudar. Todos son válidos para cualquier momento”, expresó. Además, calificó a la nueva perla de la UD, que costó un millón de euros en este mercado de verano, como un jugador “joven que acaba de llegar y hay que darle su tiempo”.

Para el técnico ovetense todos los jugadores de la UD tienen los mismos derechos de participar en el terreno de juego. Da igual si eres el capitán Álex Suárez con varios partidos defendiendo el escudo amarillo, o Valentín Pezzolesi. “Álex Suárez es un jugador de la plantilla, puede jugar de central o de lateral y es uno de los capitanes; ejemplar para los jóvenes y con el que tengo una grandísima relación”, explicaba en sala de prensa. “No veo el ubicarle en un orden”, contestó al ser cuestionado por su ausencia ante el Andorra.

Un rival maldito

La UD Las Palmas tendrá en frente al Córdoba, un rival un tanto maldito en la entidad amarilla en la que hay varios episodios terroríficos. Sin embargo, García apuesta por el presente y dejar atrás el futuro en ese sentido. “Tenemos un buen equipo para hacer las cosas bien ante un rival intenso y difícil, por lo que tenemos que dar pasos y trabajar en lo que trabajamos día a día”.

Álex Suárez durante el calentamiento del encuentro ante el Andorra / J. Pérez Curbelo

Un equipo casi al completo a excepción de las bajas de Sandro Ramírez, VitiKirian Rodríguez e Iván Gil. Todo apunta a que será en esta segunda jornada cuando la afición pueda volver a ver en el banquillo a Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, al que Luis García cada vez ve mejor. “Está entrenando bien y con energía, tratando de llegar a un nivel óptimo para competir y vamos a ir poco a poco para que siga mejorando”, apuntó.

Viera, cerca de su debut

El discurso cambió con el 21 de la UD, Jonathan Viera, quien esta semana ha dado un paso adelante en sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva. “Ha dado un paso adelante a nivel físico, se encuentra mejor y nos alegra a todos. Estamos contentos con su trabajo y lo veo más cerca de participar”, argumentó el técnico ovetense.

En el nuevo Arcángel se verá a un equipo unido que trate de mostrar la misma cara que en los partidos en casa. Será un paso adelante que tendrán que dar para conseguir los objetivos de cara a este curso. “Fuera de casa tienes que ser fiable y es ahí cuando demuestras la personalidad como equipo”, indicó Luis García.