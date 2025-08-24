Jonathan Viera al rescate de la UD Las Palmas y tres bajas por covid
El 21 entra en la convocatoria y estaría cerca de volver al once
Jesé, Adri Suárez y Pejiño se quedan fuera por un brote de covid
Jonathan Viera al rescate. El mago de La Feria es la novedad de la convocatoria de la UD Las Palmas para disputar el encuentro de mañana (20.30 horas, TVC) ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Una lista en la que también estará el delantero serbio Milos Lukovic para reforzar la delantera amarilla y Jaime Mata.
Los que no estarán son el guardameta Adri Suárez, Pejiño y Jesé Rodríguez , que a pesar de estar "entrenando bien" y tratando de llegar a su "nivel óptimo", como expresó ayer el técnico Luis García, se encuentra aislado del grupo debido a un brote por coronavirus, al igual que sus otros dos compañeros. También se cae de la lista por segunda jornada consecutiva Sory Kaba, que está a la espera de hacer sus maletas.
Entre las ausencias esperadas está la de Sandro Ramírez, que sigue su proceso de recuperación tras su operación de rodilla, la de Kirian Rodríguez; Viti e Iván Gil.
Los platanitos Iñaki y Arturo también viajan con el resto de la plantilla, completando así la lista de 20 futbolistas que ponen rumbo a Córdoba en busca de la primera victoria de la temporada.
